Spots bizarros: entre captar la atención, caer en el ridículo y desacartonar

El Clio de Kicillof y una "narrativa ya instalada" que busca "construir puentes" con precandidatos La cuenta de Instagram 'el Kicimóvil de Kiciló' parte de una "narrativa ya instalada" alrededor del automóvil Renault Clio con que Axel Kicillof recorrió la provincia de Buenos Aires en 2019 y en la campaña actual busca "construir puentes" con precandidatos para que queden "fuera del estigma" en el que se intenta colocar al peronismo, coincidieron especialistas en comunicación política en diálogo con Télam.



El Clio modelo 2011 que pertenece al jefe de campaña de Kicillof en 2019 y hoy jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos "Carli" Bianco, terminó convirtiéndose en un símbolo de aquella victoria en la que el actual gobernador bonaerense venció a María Eugenia Vidal.



Para el sociólogo especialista en medios Daniel Rosso, el equipo de campaña de Kicillof descubrió con ese recurso cómo situar al gobernador "fuera del estigma" con el que "el aparato comunicacional de JxC" pretende identificar a los candidatos del peronismo.



"Ese estigma coloca al otro como alguien a quien se le implanta un conjunto de atributos negativos: es corrupto, no dice la verdad, es mentiroso, es alguien sin formación académica, es burro", describió Rosso en diálogo con Télam, al referirse a lo que definió como "la operación" que intenta JxC.



Con un auto como el Clio que tiene levanta vidrios manuales, detalles de pintura y un kilometraje mayor a los 150 mil, es "muy difícil decirle a alguien que está recorriendo la provincia que es alguien corrupto, que se ha apropiado de dinero público", analizó el sociólogo. Señaló que el vehículo está "en contraste absoluto con el 'Menemóvil'", que, contrastó, "estuvo todo el tiempo vinculado a la corrupción".



"A la campaña de Kicillof, la estrategia de JxC no le termina de entrar porque todas las sub-identidades que ha construido para estigmatizar no le llegan", agregó.



Por su parte, la consultora Julieta Waisgold analizó en diálogo con Télam que "la narrativa del Clio ya está instalada", y dijo que en la actualidad el equipo de Kicillof busca "construir puentes con los candidatos en los territorios", por lo que se trata de "seguir construyendo y alimentando esa narrativa".



"El Clio es como una marca que contiene atributos que, efectivamente, pueden ser trasladables al conjunto", completó Rosso.



En mayo pasado, la cuenta en Instagram del Kicimóvil, que no tenía movimientos desde enero de 2021, publicó nuevos videos.



Por ejemplo, Bianco lleva en el Clio al ministro de Justicia bonaerense Julio Alak, quien el próximo 13 de agosto competirá como precandidato a intendente de La Plata por UxP para tratar de volver al distrito que gobernó entre 1991 y 2007.



En la última publicación de la cuenta de Instagram, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni revisa el motor del auto junto al expiloto y exdiputado provincial Marco Di Palma.



"En Zárate el Clio lo manejo yo", dice después la precandidata a la intendencia de Zárate por UxP Agustina Propato (pareja de Berni), mientras Bianco, su marido y Di Palma la acompañan en el paseo; la escena se completa con una placa de texto en el videograph, que anticipa: "El Clio de Kici vuelve a las pistas".

Los spots de precandidatos que buscan instalarse en la campaña electoral a fuerza de jingles y con tintes bizarros van corriendo "el límite de lo ridículo" en el marco de la competencia por atraer la atención de la audiencia, mientras este contenido llega también al 'lado B' de las campañas profesionales con el fin de "desacartonar" a figuras ya reconocidas, analizaron especialistas en comunicación política consultados por Télam."Lo bizarro es lo raro, lo extravagante, lo exótico o lo fuera de lugar. ¿Con relación a qué hay una fuera de lugar? Con relación a los estilos, las retóricas y las formas dominantes.", explicó en diálogo con Télam el sociólogo especialista en medios Daniel Rosso, quien puso el foco sobre las particularidades de este tipo de spots.En las últimas semanas, este contenido circula mucho por las redes sociales, y en algunos casos incluso es convalidado desde las redes oficiales de precandidatos que competirán en las PASO del 13 de agosto.Por ejemplo, lacompartió un spot donde se la ve bailando la cumbia "La Resaka" transformada en un jingle que dice "encontré la solución al problema de La Matanza" y cuestiona la gestión municipal de Fernando Espinoza, su contrincante en la interna peronista del distrito.Otro, en este caso el, reversiona en un spot oficial la canción bailable "La Bomba" y cambia la famosa frase del "movimiento sexy" por el "movimiento Selci", mientras vecinos bailan en una plaza.También el, presentó un spot utilizando el estilo 'camp' (estética que apela a la exageración desde una lógica irónica) en el que la personificación del Gauchito Gil tiene una conversación con la Virgen Desatanudos, dos nombres asociados a la religiosidad popular.En el spot, el Gauchito Gil y la Virgen Desatanudos citan a San Expedito y San Cayetano al advertir que no dan más "con los pedidos de salud, pan y trabajo" de la gente. Y a modo de remate, llaman a votar por Escobar desde la consigna "Jesús presidente"."Esta campaña es la de 'Florecerán mil jingles'", analizó la consultora en opinión pública Julieta Waisgold en diálogo con Télam y remarcó que el uso de canciones en las campañas electorales "no era tan frecuente en Argentina hace unos años".Para la consultora, estos spots forman parte de lo que se conoce como "campañas de instalación" de precandidatos que "vienen más de abajo en término de caudal de votos y necesitan llamar más la atención" para afrontar las PASO; entonces, dijo, "hacen campañas más brillosas en términos de creatividad y de contenidos para entrar a jugar"., destacó Waisgold.Por su parte, el analista de campañas electorales Juan Courel coincidió en que se trata de spots que buscan "sumarse a la conversación (pública) de una manera rupturista con la comunicación política tradicional" y valoró queEn diálogo con Télam, Courel analizó que en la actualidad existe una "fragmentación de la comunicación en múltiples plataformas" que genera una "competencia reñida por atraer la atención de la gente".Y Waisgold sumó que, al mismo tiempo, existe un "nivel de fragmentación política gigantesco en el mundo y Argentina"., complementó Courel.Esto es lo que generaría la proliferación de este tipo de contenido electoral, que muchas veces también es generado por la misma audiencia de forma artesanal."La apertura de los contenidos y que la misma gente participe es una corriente en el mundo, no solo es de acá. Solo que ahora no se está haciendo en las campañas grandes", evaluó Waisgold.En una cuenta afín del, se compartió un jingle con el título "Massa es cualquiera", donde se ve a varias personas bailar al ritmo de la tradicional canción popular cubana "Guantanamera", incluido al exsecretario de Comercio que hace lo propio con varias señoras mientras la canción pide "vota a Moreno mi negra".En este caso, evaluó Rosso, a Moreno el "bizarrismo le permite situarse en el lugar de la autenticidad del peronismo, en el alto grado de peronismo".Lo que parecería buscarse con este tipo de spots, según el sociólogo, es dar una imagen de "autenticidad" pero al mismo tiempo producir un "impacto" a los efectos de "romper con la distancia, lograr cierta familiaridad y expresar algo de lo que los candidatos son por fuera de todo artificio".Para Rosso, ese tipo de piezas audiovisuales aspiran a la ilusión -irrealizable- de "eliminar la mediación comunicacional"., enfatizó Courel.Y agregó que la intención de "viralizar" este contenido a través de elementos de la cultura popular apunta a una audiencia a la que le "interesa la política", y por eso, paradójicamente, "no están pensados para el público masivo".Sobre el uso de estos spots por parte de precandidatos mejor posicionados en la opinión pública, Rosso señaló que "si hay spots bizarros en las campañas profesionalizadas en general están en lo que se llaman 'el lado B' de la campaña", que, dijo, sería "aquello que no se toma como parte de la campaña institucional o que no está en el centro de la campaña".