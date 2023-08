River apuesta fuerte: vuelve "Manu" Lanzini y está cerca el regreso del "Pity" Martínez

Lanzini deja el West Ham y desembarca por un año en River / Foto: Archivo.

Siguen las negociaciones para la vuelta del Pity a Nuñez.

River Plate concretó este miércoles el regreso del volante Manuel Lanzini, según confirmó su presidente, Jorge Brito, quien al mismo tiempo aseguró que están "confiados" de cerrar la vuelta de Gonzalo "Pity" Martínez."Lanzini es nuevo jugador de River. Estará llegando en los próximos días a Buenos Aires, lo cerramos hace algunas horas", afirmó Brito en diálogo con ESPN.La sentencia del presidente del club de Núñez generó otro impacto en el mercado de pases del fútbol argentino que vivió una semana especial con la llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani a Boca Juniors, su eterno rival.Lanzini, según confirmó Brito, llega a River en condición de jugador libre, luego de su paso por West Ham, de Inglaterra, y firmará contrato por un año."Lanzini es un jugador único para el fútbol argentino, por sus características y por el nivel de juego del cual viene. Su incorporación es muy importante para nosotros", apuntó Brito."Manu" Lanzini, de 30 años, se inició en River, el club de sus amores, y su carrera futbolística incluye sus pasos por Fluminense, de Brasil (2011/2012), Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos (2014/2015) y West Ham (2016-2023).De esta manera, River concretó su tercer refuerzo luego de las llegadas del volante Facundo Colidio y el defensor Ramiro Funes Mori, quien también regresó al club y fue compañero de Lanzini.Brito también se refirió a la posibilidad de repatriar al "Pity" Martínez, uno de los héroes de Madrid con el triunfo 3-1 ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018."Estamos confiados por cerrar lo del 'Pity'. Sabemos de su amor por River y está trabajando para recuperarse de una lesión", apuntó el titular del último campeón del fútbol argentino.Martínez, de 30 años, tiene un vínculo con Al Nassr, de Arabia Saudita, pero pretende rescindirlo para volver al club de Núñez."No depende tanto de nosotros. Somos optimistas que en las próximas horas o días se pueda concretar. Lo del 'Pity' es un interés de ambas partes, está muy avanzado", señaló Brito.Por otra parte, el presidente de River admitió que el arribo del defensor uruguayo Marcelo Saracchi a Boca le dolió "mucho" por su pasado en el club."Lo de Saracchi duele mucho, es inesperado. Es raro cuando se lo vio en el partido más importante en la historia, con los colores de River", indicó Brito en referencia a la final de la Copa Libertadores 2018, en Madrid.Brito también fue consultado por la situación del arquero Augusto Batalla, quien está a préstamo en San Lorenzo y cuya repesca vencerá en los próximos días."Hay que ver si llegamos un acuerdo con San Lorenzo para postergarla. River pretende transferir al jugador, pero veremos cómo resolverlo. Tenemos una deuda con San Lorenzo que aún no hemos podido cobrar", manifestó Brito.En el plano futbolístico, el DT de River, Martín Demichelis, trabajó fuerte con los suplentes esta mañana en el Más Monumental y le dio un respiro de tareas regenerativas a los que jugaron anoche más tiempo en la victoria por 2 a 1 ante Inter de Porto Alegre.Los jugadores de River anoche se quedaron concentrados tras el partido y esta mañana continuaron con los entrenamientos ya de cara al viaje a Porto Alegre del lunes próximo para jugar la revancha el martes 8 de agosto a las 21.El triunfo de River, con la gran actuación del segundo tiempo y los goles de Pablo Solari, le dan la posibilidad al equipo argentino de no tener la necesidad de ganar en Porto Alegre para pasar a cuartos de final que se jugarán a fines de este mes.En caso de seguir a la fase siguiente, el equipo argentino se cruzaría con el ganador de la llave de Bolívar y Atlético Paranaense que en el primer partido jugado en la altura de la Paz terminó con un 3 a 1 a favor de los locales.Con este panorama, el equipo tendrá un descanso mañana para luego entrenarse hasta el lunes en el River Camp del predio de Ezeiza, cuando viajen a Porto Alegre para el partido de vuelta a jugarse en el estadio de Beira Río.Mientras el equipo argentino no tiene competencia local ya que la Copa de la Liga arranca el 20 de agosto, el Inter de Eduardo Coudet tiene que jugar el sábado contra Corinthians, de local, por el Brasileirão, donde lleva cinco fechas sin ganar.En cuanto al plantel de River, los jugadores terminaron sin lesiones anoche y desde el viernes, el entrenador empezará a pensar el equipo para la revancha con la incógnita de si ingresa de arranque Solari, la gran figura del partido de ida, lo cual implicaría un cambio en el sistema táctico y el dilema de elegir al futbolista saliente.