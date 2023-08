"Fragmentada", un relato atravesado por la determinación de las mujeres

Stuart: "Se trata de una mujer policía, madre soltera, con una historia muy compleja, muy traumática" / Foto: Prensa.

"Son personajes femeninos muy diversos que, por algún motivo, fueron o son atropellados por fuerzas reaccionarias, violentas o machistas"

"Fragmentada" - Trailer VER VIDEO

La trama de violencia, encubrimiento y silencio sigue funcionando con impunidad / Foto: Prensa.

El crimen de una adolescente, hechos violentos del pasado de los que no se hablan y la codicia empresarial que compra el silencio son los temas que aborda Fragmentada, un thriller tenso dirigido por Facundo Escudero Salinas y protagonizado por Jazmín Stuart, en donde las mujeres asumen la tarea de cambiar el estado de las cosas.En comunicación con Télam, Jazmín Stuart subraya que le atrajo el personaje con características bien definidas "y que es desafiante, porque se trata de una mujer policía, madre soltera, con una historia muy compleja, muy traumática, una suerte de sobreviviente, muy acorazada emocionalmente y al mismo tiempo muy aguerrida y determinada".Este rol central en una ópera prima llega a su estreno en momentos donde viene de participar en la exitosa tercera temporada de El Jardín de Bronce y está a la espera del estreno de la serie Medusa, que dirigió y se estrenará en noviembre por la plataforma Paramount+.Fragmentada,, que se estrena comercialmente este jueves, tiene como centro del relato a Irina (Stuart), una oficial de policía que regresa junto a su hija adolescente (Juana Bosco) a su pueblo en el sur patagónico desde Buenos Aires para cuidar a su madre enferma (Beatriz Spelzini), en donde se ve obligada a colaborar en la, un hecho que no hace más que confirmar que la trama de violencia, encubrimiento y silencio sigue funcionando con impunidad."La película utiliza un dispositivo narrativo como el thriller y el policial para hablar sobre esta historia de unión entre mujeres", describe Stuart, que agrega que "son personajes femeninos muy diversos que, por algún motivo, fueron o son atropellados por fuerzas reaccionarias, violentas, machistas y manifiesta una posibilidad de unión y de protección que me parece emocionante".Además de Stuart, Spelzini y Bosco, el elenco de Fragmentada se completa con César Bordón, Paula Tabachnik, Gustavo Pardi Marcos Woinsky, Diego Quiroz, Daniel Krohn, Verónica Schneck, Daniela Catz, Amancay Espíndola, Ignacio Ciatti, Julieta Rapalini y María Milessi.- Primero me interesó por la complejidad del protagónico que me estaba ofreciendo Facundo (Escudero Salinas), un personaje un poco impulsivo en cuanto a la búsqueda de justicia y verdad y por momentos incorrecta en sus métodos, que esconden una fragilidad y una sensibilidad muy grande. También me interesó la trama, que habla sobre una familia compuesta por mujeres en donde hay un destino trágico que se repite. Tangencialmente habla sobre la violencia machista y el feminismo sin ninguna bajada de línea, sino como una expresión de unión y de autoprotección entre mujeres. Al mismo tiempo la historia aborda la cuestión ambiental, sobre empresas privadas que explotan de manera turbia los recursos naturales en connivencia con algunos sectores del gobierno y cómo esto deriva en una persecución a las comunidades indígenas, tema que más allá de pertenecer a este universo de ficción, toca cosas que hemos estado viviendo últimamente y que inevitablemente, me hacen sentir involucrada.- Sí, la película utiliza un dispositivo narrativo como el thriller y el policial para hablar sobre esta historia de unión entre mujeres. Hay muchos personajes femeninos muy diversos que por algún motivo fueron o son atropellados por fuerzas reaccionarias, violentas, machistas y manifiesta una posibilidad de unión y de protección entre mujeres que me parece emocionante y movilizante y que a mí misma me conmueve cuando veo la película.- Con Beatriz ya habíamos trabajado en 'Pistas para volver a casa', que fue mi segunda película como directora, es una actriz que a mí me gusta mucho. Y con Juana fue maravilloso porque es una actriz nueva que todavía está explorando, es muy chica pero al mismo tiempo es muy lúcida, fresca e intuitiva en la forma de encarar el trabajo. Con respecto de la trama, estas tres mujeres se esconden secretos y creo que es muy interesante porque habla sobre el deseo de cuidar a las personas que queremos de nuestros propios demonios, pero aún así, en la película hay algo que se imprime desde un lugar muy invisible generación tras generación. Algo que aunque no se diga, aparece en la naturaleza de esas personas, en el accionar, en ciertas escenas que se repiten a lo largo del tiempo. A eso lo trabajamos muy profundamente entre las tres.- Como autora y realizadora no es un género que me interese en particular. En general las películas y lo que yo hago va por otro lado. Pero en 'Medusa', la serie de la cual fui showrunner y directora, fue mi primera experiencia escribiendo y dirigiendo un policial y fue fascinante, sobre todo porque al hacerme cargo del proyecto mi perspectiva fue humanizar la trama. Creo que el thriller y el policial funcionan muy bien siempre y cuando esos personajes sean tridimensionales y los vínculos generen identificación, que esconda debajo un montón de cuestiones emocionales como para que el espectador pueda realmente sentir tener un viaje pregnante que le atraviese el cuerpo y las emociones. Por otro lado, cuando actúo y me dirigen otros, tengo muchísima experiencia en el género porque en los últimos años me tocó hacer trabajos como "Tu parte del trato", la serie para TNT; "La fiesta silenciosa", la película de Diego Fried; "Amateur", de Sebastián Perillo y unas cuantas más. Así que hace bastante que me llaman para hacer personajes dentro de tramas de thriller, de suspenso, policiales como es el caso del "Jardín de Bronce", en donde también hago un personaje que es el eje de una trama policial.- Creo que este año es un año bastante particular, como de transición, después del desembarco de las plataformas con mucha fuerza en Argentina durante la pandemia, con muchísima producción de contenidos para plataformas a nivel local. Creo que este año las plataformas están recalculando un poco sus recursos y su despliegue en la región, y se plantea con mucha fuerza la necesidad de volver a hacer películas, de proteger nuestra industria. Creo que siempre se trata de encontrar un balance, de poder extraer de la dinámica de trabajo que proponen las plataformas las mejores herramientas como para también sumar a la industria del cine. La idea, creo yo, es seguir protegiendo nuestras políticas de fomento, y al mismo tiempo también aprender a trabajar con esta nueva estructura más global que proponen las plataformas. Tenemos que echar mano de todos los recursos que aparecen, pero en síntesis, lo que siento es que esta experiencia, trabajando en proyectos con nuevos formatos y con un estándar tan elevado como proponen las plataformas, nos deja como saldo la confirmación de que en Argentina tenemos una gran formación a nivel técnico, a nivel creativo, a nivel narrativo y a nivel actoral, eso nos tiene que impulsar a seguir adelante y a seguir transformándonos en una industria cada vez más fuerte, más grande y más diversa.Respecto a Fragmentada, creo que la expectativa es que sea vista. Creo que no es tan común últimamente en cine encontrarse con una película tan de género y al mismo tiempo que hable sobre temáticas tan actuales. Me parece que en ese sentido es muy interesante y creo que hay público para esta propuesta.