Andrea Centeno y una colección de cuentos donde lo extraño es lo cotidiano

Andrea Centeno es periodista y escritora. /Foto: prensa.

Un conjunto de seres que escapan de los parámetros hegemónicos protagonizan las catorce historias de La parte extraña, el libro de cuentos de la periodista y escritora Andrea Centeno, que conjuga el dolor y el humor a partir de temas como la trata, la violencia de género, el abuso y la lucha de las mujeres contra los mandatos de la sociedad.



“Soy medio una aberración”, dice un personaje en una de las narraciones del volumen editado por Equidistancias. “Todos lo somos de alguna manera. Nada de otro mundo”, le contesta otro, y deja en claro la filosofía que emanan las páginas de Centeno que sabe acercarse a sus personajes y prestarles su voz para narrar sus mundos poco convencionales.



“En La parte extraña la marca es el dolor, que por momentos conmueve emocionado y por momentos da rabia”, argumenta Dolores Reyes desde la contratapa. “Las historias de Andrea Centeno son inquietantes y agridulces, conviven en ellas, y muy bien trenzados, el humor y el dolor”, postula Purificación García Díaz.



En cada una de las historias en las que enfoca cuestiones que pintan a las sociedades latinoamericanas, sin dar grandes detalles sobre los lugares donde sucede la acción, la autora pone la lupa sobre sus personajes y la fija en pequeños detalles, en gestos o rituales. Lo hace apelando a una lengua híbrida en la que hay palabras del porteño pero también del habla mexicana y expresiones que ligan conceptos inesperados, como “fachadas que se erizan en escamas” o “paradas de micros que se aletargan”.



Andrea Centeno nació en la localidad bonaerense de San Nicolás, estudió Comunicación Social en la ciudad santafesina de Rosario pero reside en San Pablo, Brasil desde hace 17 años. Le gusta decir que vive en portugués pero escribe en español. Es periodista de diarios, revistas, radios y TV. En 2021 publicó en México su novela Nadie me llevará flores.



En una entrevista con Télam repasó su concepto de extrañeza, las diferencias entre el cuento y la novela y lo que le aporta su vida cotidiana en portugués a su trabajo de escritura en su lengua natal.





Narrar desde lejos, narrar la añoranza La parte extraña fue editada por Equidistancias, un sello dedicado a los autores que no viven en su país natal, gestado por Enrique Zattara, un santafesino que vivió en Madrid y ahora en Londres; y Andrés Tacsir, un porteño que volvió a su ciudad natal pero también vivió en ambas ciudades.



“El problema de escribir afuera y encontrarse con gente que escribe afuera es que cuesta mucho hacer que sus libros circulen en sus países de origen”, explica Tacsir y aclara que buscando un nicho de mercado trataron de construir una editorial para satisfacer una necesidad: la de las voces de aquellos que están alejados de su país de origen y necesitan que sus libros sean leídos tanto donde están como en su tierra de origen.



“Tenemos un sistema de publicación global innovador y nuestros libros están disponibles en formato físico y obviamente en formato digital prácticamente en todo el mundo utilizando diferentes plataformas de producción on demand”, describe el editor y apunta que el sello tiene tres colecciones: ensayo, narrativa y poesía en los que ha publicado un total de 25 autores.



A partir de su experiencia como editor de esos textos, Tacsir se anima a enumerar algunas características comunes de la escritura en el exilio: “Hay temáticas comunes y cuestiones de manejo de los tiempos verbales, fusiones y lenguajes y expresiones propias de quien vive en dos lenguas”.

-Andrea Centeno: En realidad, cuando estaba armando el volumen de cuentos había otros textos que no quedaron. De hecho el libro se iba a llamar como una de las historias que no quedó porque desentonaba. Entonces empecé a buscar si había un factor común y descubrí que lo que tenían es la situación de extrañeza o la condición de extrañeza de los personajes.-A.C.: Lo raro para la sociedad y para la mayoría de la gente es lo que dicta el prejuicio, lo diferente. Sin embargo, en cada historia los personajes asumen sus anormalidades como algo absolutamente normal. Ellos lo viven como algo cotidiano. Hay, por ejemplo, un personaje que va descamándose por la vida y no lo vive como algo singular.- A.C.: Sí. No tengo ese humor para ver la vida todo el tiempo, pero, me surge cuando escribo. Quizás surge de entender que ciertas situaciones dramáticas también tienen su custodia cómica. En la realidad, estas cuestiones se entremezclan o quizás el humor es una caparazón que uno se pone para enfrentar lo que viene.-A.C.: El 90 % de las historias que escribo tienen como protagonistas a las mujeres. Es lo que me sale más fácil. Sus voces y sus problemáticas. Me resulta atractivo tomar esos temas pero además creo que es desde donde puedo aportar.-A.C.: Sí. Me sale mucho más fácil la primera persona, aunque a veces intento sumar otro punto de vista.-A.C.: Es una ficción de autobiografía. Con mi primera novela daban por sentado que me había pasado lo que contaba. En el caso de estos cuentos, tomé detalles: la caída en un pozo, el piercing. Suelo tomar nota de anécdotas, pequeños fragmentos de cosas que me pasan. Las anoto y las guardo para usarlas.-A.C: Me pareció que en la historia que implicaba una huida tenía que contar de dónde salían y adónde llegaban. También en la del personaje que se desplazaba. Calculé cuánto podía recorrer en auto y me fijé a qué distancia podía llegar, aún hablando de lugares que no conocía. En las demás no necesitaba precisar ya que pueden suceder en cualquier lugar y eso es lo interesante.-A.C: Creo que le da una mezcla de acentos (“sotaques” le dicen en portugués). Incluso hay palabras que se usan más en portugués, o son traducciones. Hubo un trabajo de edición cuidadoso pero creo que el vivir en otra lengua hace que reflexione más sobre la lengua y que me preocupe más por los detalles. Me siento extranjera así que miro con extrañamiento y curiosidad todo lo que me rodea. Eso también se traslada a la literatura.Aunque esté adaptada, de algún modo me siento extraña. Quizás también por eso viene el título.-A.C.: Como dice Juan Casamayor de la Editorial Páginas de Espuma “El trabajo de escribir una novela es más proletario que el de escribir un cuento”. Creo que habla del esfuerzo sostenido, del cuidado de registrar detalles. Es un trabajo más concentrado. En el cuento es más disperso. Quizás, apelando a una comparación habitual, el cuento es una escena y la novela es la película entera. Por algo Alice Munro dijo alguna vez que no escribía una novela porque no tenía paciencia.