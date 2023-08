Lula acusó al jefe del Banco Central de defender intereses ajenos al país

Brasil tiene una inflación acumulada en 12 meses de 3,26% y sufrió deflación de 0,08% en junio / Foto: Prensa.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este miércoles al titular del Banco Central, el bolsonarista Roberto Campos Neto, de defender intereses ajenos a la economía del país con la conducción de la política monetaria de altas tasas de interés pese a desaceleración de la inflación."Este muchacho que está en el Banco Central no entiende de pueblo y no entiende de Brasil. A quién está sirviendo, no lo sé. A los intereses de Brasil no. Esperemos que baje la tasa de interés", aseguró Lula, entre ellos Télam.y continuó bajo la ley de la independencia del Banco Central con un mandato hasta 2024, pero parte del oficialismo ha pedido su renuncia porque lo acusa de enfriar la economía para intentar reducir el éxito económico de la gestión de Lula.Lula mantiene una disputa contra Campos Neto debido a que para cumplir con el 3,25% de meta de inflación para 2023 que fijó el propio Banco Central mantuvo la tasa de interés en 13,75% anual desde septiembre.Este miércoles se esperaba una rebaja en la tasa de interés por parte del Comité de Política Monetaria, luego de varios pedidos realizados por los industriales, la asociación de comerciantes y parte de la oposición.Brasil tiene una inflación acumulada en 12 meses de 3,26% y sufrió deflación de 0,08% en junio.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que la Cumbre Amazónica de la próxima semana buscará la unidad sudamericana frente al pedido de financiación a los países ricos para mantener la selva en pie y combatir el cambio climático, mediante la transición energética hacia una economía industrial sostenible."Vamos a seguir pidiendo a los países ricos la financiación para mantener las selvas en pie, porque la gente que vive en la región amazónica tiene que tener acceso al desarrollo económico", aseguró Lula en conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, entre ellos Télam, en el Palacio del Planalto en Brasilia.Brasil acogerá el martes y miércoles próximo en Belém, estado amazónico de Pará, la primera cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico (OTCA) que integran además Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Surinam y Guyana.Según Lula, la idea es llegar con una "posición unificada" de Sudamérica para la próxima reunión de la ONU sobre cambio climático que se realizará en Emiratos Árabes Unidos (EAU), la COP28.Estarán invitados a la cumbre de Belém los gobernantes de República del Congo, República Democrática del Congo (RDC) e Indonesia por albergar las otras grandes selvas tropicales del planeta, más Francia, que posee la Guyana Francesa, un territorio de ultramar amazónico.El presidente defendió la política del Gobierno frente al cambio climático y sostuvo que debe ser introducido un "pensamiento sobre el cuidado de la Amazonia" para que sea más redituable la selva en pie que derribarla para emprendimientos económicos.En ese sentido, propuso una política regional para cuidar las fronteras y compartir con la comunidad internacional la investigación en ciencia en la selva amazónica para desarrollar la industria farmacéutica y cosmética de América del Sur.