El paro de actores y guionistas también afecta a la industria de la animación

Lots of amazing signs and amazing folks today out to support the #FamilyGuy Picket at Fox. It’s great walking with folks you respect & admire so it was rad all of them are so friendly. Thread to follow of signs and fun moments from earlier! #WGAStrike #SAGAFTRAStrike #WGAStrong pic.twitter.com/Fp8LTJrvwq — Will Landman 🍥 (@WillTheLandMan) August 1, 2023

The season finale of SAG SWAGGA where co-stars Fran Drescher and Lindsay Dougherty defeat the monstrous alphabet soup monster known as the AMPTP. pic.twitter.com/4JRuEwON9D — Ash Lazer (@AshLazerWrites) July 13, 2023

No sólo “La mansión encantada” se vio afectada por el paro. Series como “Stranger Things” (Netflix), “Hacks” y “The Last of Us” (HBO Max), “Yellowjackets” (Showtime) y “Severance” (Apple TV+) y películas como "Deadpool 3".

Solidarity ALWAYS 💪✊ Thank you to the SAG-AFTRA and WGA leadership and NYC Council members @CnDelarosa and @AmandaFariasNYC for showing your support at the #SAGAFTRAstrike and #WGAstrike City Hall rally today. pic.twitter.com/KEWVBJ5o4D — SAG-AFTRA (@sagaftra) August 2, 2023

Then I went over to Amazon Studios. @LindsayD399 said hello to me and it was so surreal. Y’all, she is tough as shit but also incredibly kind. Best combo. 🖤#BadBitchesUnite pic.twitter.com/Gdogp3R1EP — Dana Braziel-Solovy (@DanaBraziel) July 20, 2023

TAG stands with @sagaftra! We support SAG and the WGA in their fight for a fair deal and will share more information with TAG members soon. #unionstrong pic.twitter.com/C4eAkWyqDk — The Animation Guild // #WeAre839 (@animationguild) July 13, 2023

Dos referentes que no pasan desapercibidas El discurso de Fran Drescher, la titular del sindicato de actores, fue antológico. A tal punto, que una de sus frases, se convirtió en consigna multiplicada en pins y remeras: "Eventually the people break down the gates of Versailles and it's over” ("Eventualmente, la gente derriba las puertas de Versalles y se acabó”). La frase, va acompañada con la imagen de Drescher como “La Niñera”, en su versión animada tal como aparecía en la apertura. Otra frase de Drescher también se hizo consigna: “We stand tall”, o sea, “nos mantenemos confiados y orgullosos”. El pasado jueves Drescher protagonizó un acto en Nueva York, con apoyo de dirigentes políticos locales. Las medidas de lucha no solo se producen en Los Ángeles, sino que hay medidas tanto en la costa este como en la oeste.



Otra frase que se convirtió en icónica fue pronunciada por una dirigente sindical que está dando que hablar. Se trata de Lindsay Dougherty, cuyo tatuaje del legendario Jimmy Hoffa y sus palabras encendidas llamaron mucho la atención. Su sindicato, los Teamsters, también está en lucha con reclamos a la AMPTP. Representa no solo a camioneros, sino también a directores de casting, gerentes de locación, trabajadores del almacén de utilería y entrenadores de animales. Su imagen, como si fuera Rosie la Remachadora, es acompañada con una frase que le atribuyen pero que ella no recuerda haber dicho: “I'm stepping on dicks every day fighting for my members”. Literalmente, dijo que todos los días pisa penes (en una acepción más vulgar) “luchando por los integrantes de su sindicato". La revista Vanity Fair la llamó “el arma secreta” de la huelga de escritores.



“Creo que es importante que sigamos diciendo: tenemos que estar juntos. Porque los estudios están juntos. Puede que no estén de acuerdo, pero al final del día, tienen un sólo mensaje. Estas empresas no nos van a hacer ningún favor. Los estudios preferirían perder miles de millones de dólares para matar de hambre a una industria que ganar dinero, porque nos quieren enseñar una lección”, dijo Dougherty, que no tiene problema en usar la palabra con la “f” muy a menudo, como cuando le advirtió a los estudios su postura. “If you want to fuck around, you’re gonna find out.”, algo así como “no me busquen “ o “si quieren joder me van a encontrar”.

Congrats to the WB and Cartoon Network production workers for filing an NLRB petition to unionize and demand voluntary recognition! Show your support to help them get the representation they deserve! #unionstrong #WeAre839 #ProductionStrong pic.twitter.com/PSXZmlr35n — The Animation Guild // #WeAre839 (@animationguild) July 19, 2023

Actores famosos que se suman a la lucha La lista de actores notables que adhiere a la medida es muy larga, pero se pueden destacar algunos nombres como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Rami Malek, Quinta Brunson, Julia Louis-Dreyfus, Ben Stiller, Neil Patrick Harris, Amy Schumer, Amy Poehler, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Colin Farrell y Dwayne Johnson, que hizo una donación millonaria al sindicato para apoyar la huelga.

Desde hace tres meses, Hollywood está sacudida por una histórica lucha de guionistas y actores que afecta a toda la industria cinematográfica estadounidense en sus distintas plataformas. El paro, también repercute en varias producciones animadas, como en series como "The Simpsons" y "Futurama" y en películas como "Wish", de Disney.El conflicto está lejos de resolverse, pero por primera vez -desde que fue declarada la huelga el primero de mayo-, la cámara patronal accedió a sentarse con la representación sindical de los escritores, el Writers Guild of America (WGA), que a su vez es parte de una federación más abarcativa, la IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees). La reunión se realizaría el viernes próximo.Hasta el momento, la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), no respondió a lasLas imágenes de los piquetes de guionistas y actores frente a los principales estudios de la industria dieron la vuelta al mundo. Se viralizaron fotos y videos de las movilizaciones frente a estudios como los de, entre otros.La huelga, que comenzó el 2 de mayo, se vio potenciada cuando se sumaron los actores, representados por el Screens Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists. (SAG-AFTRA), el 14 de julio , y liderados por Fran Drescher, la actriz famosa por su papel como “La niñera”. La lucha alcanzó una repercusión muy llamativa con la irrupción de los Teamsters, el sindicato de camioneros, que también es parte del reclamo y que tiene una lideresa muy llamativa que todavía no es tan famosa como Drescher, pero que está dando mucho de qué hablar: esDel otro lado del mostrador, una de las voces que se alzó en contra del reclamo, fue la del. En una entrevista con la cadena CNBC, mientras participaba de la Sun Valley Conference que se desarrolló en Idaho -y que es conocido como campamento de verano de los billonarios-. Desde esa particular locación, pidió “ser realistas sobre el entorno comercial y lo que este negocio puede ofrecer”.. Una de las voces críticas que se hizo notar fueactivista y directora del documental “The American Dream and Other Fairy Tales”, en donde se narran las penurias que atraviesan los trabajadores de los parques de diversiones. Su abuelo y su padre, los dos llamados Roy, fueron esenciales para la construcción y el sostenimiento del imperio comercial de la casa del Ratón., dijo Abigail a la revista Rolling Stone, para luego criticar quede sus trabajadores.La heredera de Disney criticó que en la presentación de la película “La mansión encantada”, como los actores no pudieron caminar por la alfombra roja debido al paro, hicieron que desfilaran en su lugar los actores que trabajan en los parques de diversiones.“Estuve proyectando mi película para los trabajadores del parque, que no están sindicalizados y que han estado contemplando la posibilidad de sindicalizarse. ¿Crees que estaban pensando esto cuando estaban en esos trajes? Apostá a que si. Disney puede seguir así todo el tiempo que quiera, pero”, dijo Abigail.A medida que pasaron las semanas, el conflicto comenzó a impactar en producciones animadas, en shows como "Futurama", "The Simpsons", "Rick y Morty", "Family Guy", "American Dad", "Big Mouth", entre otros.Además, los planes para el estreno de la película “Wish”, de Disney Animation, y “Spiderman: Beyond the Spider-Verse”, de Sony, se vieron afectados.Si bien el sindicato de la animación, The Animation Guild (TAG), que también es parte de la IATSE, no es parte de la huelga,La mayoría de las producciones animadas no se vieron afectadas hasta el momento, pero en el caso de algunas series, sus guionistas están organizados en el WGA.El TAG, mucho más pequeño en cantidad de miembros en comparación al WGA o al SAG, viene creciendo mucho en organización en los últimos tiempos. Recientemente, lograron que los trabajadores de producción de Cartoon Network y los de Nickelodeon se puedan organizar, con aceptación de las respectivas compañías.Además, el sindicato de la animación está dando la pelea para que Disney acepte que los trabajadores de producción se sindicalicen, pese a que la empresa se mostró reacia hasta el momento. Sin embargo, confían en el impulso que tomaron recientemente a partir de los reclamos de guionistas y actores, con una lucha que está haciendo historia.