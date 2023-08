Sin apoyo opositor, aprobaron dictamen para bajar tarifas eléctricas

Mayans acusa a la oposición de pretender "silenciar al Parlamento"

El jefe de los senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans, declaró este miércoles que la "estrategia" de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) "es silenciar el Parlamento" y acusó a sus pares del bloque opositor de "no querer trabajar" durante una reunión de comisión en el Senado en la que se debate una reducción de la tarifas del servicio eléctrico.



"Si la estrategia es silenciar al Parlamento no sé por qué se postulan tanto en tantos cargos en todo el país si después no quieren trabajar", reprochó Mayans este mediodía a los tres senadores de JxC presentes en el salón Illia del Senado donde se discute un proyecto de ley para la disminución de tarifas.



Mayans se refirió a la posibilidad de concretar una sesión mañana jueves para tratar la iniciativa del senador Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos) y negó en ese sentido que el oficialismo busque "hacer una sesión a las apuradas" en respuesta las críticas opositoras sobre la celeridad con la que buscan dictaminar.



"No queremos hacer sesión a las apuradas, pero el tema es la presencia y el problema que tenemos es que ustedes están acá pero hay mucha gente de ustedes que no aparece", señaló dirigiéndose a los senadores Pablo Blanco, Mariana Juri y Carmen Álvarez Rivero, de la oposición, presentes en la sala.



"Es imposible conseguir el quorum en las comisiones si nosotros no ponemos al máximo", dijo Mayans en respuesta a las acusaciones de Álvarez Rivero y de Juri que reclamaron más tiempo para dar dictamen a la propuesta.



El jefe de los senadores oficialistas dijo que "no hay nada de irresponsable" en buscar una sesión para el día de mañana para dar el debate sobre el proyecto en cuestión.



El proyecto tiene como objeto “establecer criterios tarifarios que permitan disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan los usuarios finales del servicio eléctrico, entendiendo su acceso como un derecho en el marco de la prestación de un servicio público esencial, con el fin de reducir la tarifa para usuarios finales”.