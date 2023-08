Campesinas e indígenas del norte encabezan un proyecto de empoderamiento económico

La iniciativa contempla capacitaciones en habilidades digitales y financieras para los emprendimientos / Foto: José Gandolfi

La Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco elabora carteras, mochilas, alfombras, almohadones y chales en chaguar / Foto: José Gandolfi

Las lideresas de los proyectos se reunieron en Formosa para compartir sus trabajos en territorio / Foto: José Gandolfi

Las 26 asociaciones engloban a 2.400 mujeres de Formosa, Chaco y Salta / Foto: José Gandolfi

La asociación Hinaj de Lote 8, en Ramon Lista, elaboran productos con harina de algarroba / Foto: José Gandolfi

Campesinas e indígenas del Norte Argentino presentaron durante un encuentro en Formosa sus proyectos sociales que son potenciados con, en una alianza que reúne a ONU Mujeres, Google y las organizaciones sociales Gran Chaco y Pro Mujer.La iniciativa que ya se está ejecutando en Chaco, Formosa y Salta contempla, la incubación y aceleración de negocios, y el acceso a microcréditos para impulsar sus proyectos.para compartir sus trabajos en territorio y mostrar sus producciones. Norma Rodriguez es wichi, habla pausando y en voz baja para relatar la potencia de la tarea que realiza como presidenta de la Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco (Comar), integrada porHacen(planta característica de la región del Gran Chaco) que combinan con cuero, telas y otros elementos y que se comercializan en Argentina y el exterior a través de la marca Matriarca Arte Nativo.Comar está integrada por 36 socias que son las delegadas elegidas por una red de 26 asociaciones que en conjunto engloban a"Aprendimos mucho en estos años, vendemos por redes, nos va bien, y ahora necesitamos seguir capacitándonos y tener más movilidad para los traslados en la zona", dice Norma a Télam.La mujer es presidenta de la asociación Hinaj de Lote 8, en el departamento Ramon Lista, donde Formosa limita con Salta, y allí también"Con las chicas y chicos estamos haciendo proyectos con algarroba", cuenta y da dimensión también del objetivo que tienen de involucrar y transferir cultura y conocimiento a las nuevas generaciones de las comunidades.Norma lleva al encuentro una muestra de los trabajos que realiza, con su modo discreto y callado, y no menciona que en 2020y que ganó una de las ediciones del certamen de Fundación Avon que apoya proyectos liderados por mujeres.Otra de las voceras del proyecto es Analía Rodríguez, de Chaco, lideresa indígena del pueblo qom de Fortin Lavalle, donde conformó la Asociación Civil Qomlashepi Onataxanaxaipi"Estamos capacitándonos en atención al público. Éramos muy cerradas nosotras. Había mujeres que se avergonzaban de su trabajo. Ahora, lo valoran, saben que hay que ponerle un precio, que su tiempo y trabajo, valen", comparte.Hay un nexo con la juventud de sus comunidades porque "", una de las patas de este proyecto: la inclusión digital.Analía además es productora caprina, trajo al encuentro queso, dulces y alfajores hechos con leche de cabra y harina de algarroba, y hace trabajos con hojas de palma. "Nosotras usamos dos o tres hojas de cada planta, para no matarla". resalta.Elde todas las mujeres.Como el de Lucía Ruiz de Salta, referente campesina, presidenta de la Asociación Civil Unión y Progreso y cofundadora de la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81., y cada vez tenemos que cavar mas profundo porque hay empresas petroleras, mineras que nos quitan el agua subterránea. Y cuidamos los árboles nativos que nos dan humedad, a ver si al menos recuperamos algo", dice y así dibuja su territorio en el departamento salteño de Rivadavia.En 2019,y en 2020 recibió el premio Berta Cáceres, entregado por el Senado de la Nación por su lucha en defensa del medio ambiente, los derechos de la tierra y el territorio de las familias campesinas y originarias del Chaco Salteño.Es productora caprina, trabaja en comunidad y resalta que ""."Ellas criaban el ganado y los hombres lo llevaban al pueblo y lo vendían, por eso estamos trabajando para que se valorice el trabajo de las productoras", resaltó y con esto se refirió a otro de los ejes del proyecto, que es"Hay que saber hacer trámites, inscribirse en AFIP, tramitar una obra social", reseña para dar cuenta del proceso.En canto a las necesidades que tienen para lograr sus objetivos, menciona la de "tener más antenas que lleven conexión a internet y telefonía para que la gente y, en particular los jóvenes, se capaciten en sus comunidades", para lograr así también "frenar la emigración".Desde Salta también llega Francisca Tolaba que tiene un comercio que se fue adecuando a los cambios sociales y económicosTiene artritis reumatoide y eso, en vez de frenarla, fue un impulso para buscar su independencia económica y acceso a servicios de salud que también ofrece la ONG que la financia.También salteña,, que fue creciendo con créditos de Pro Mujer."Ir a pagar las cuotas cada mes significó conocer a otras mujeres", valora esta diseñadora, que elige vestir ropa diseñada por ella misma, para el evento. "Levantate y mostrá lo que tenés puesto", la invita Francisca, una muestra de cómo se potencian y se dan coraje entre ellas., a través de su brazo filantrópico Google.org, por un total de un millón de dólares, en dos fondos de 500 mil dólares cada uno otorgados a ONU Mujeres y Pro Mujer."Nos enorgullecea las mujeres de distintas provincias del norte argentino", explicó la decisión de Google, Tamar Colodenco, gerenta de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de la compañía para el Cono Sur.", un proyecto con implementación territorial de la Fundación Gran Chaco para incrementar la autonomía económica de las mujeres de esta región.Para ello se impulsarán las actividades productivas y los emprendimientos locales colectivos a partir del desarrollo de habilidades digitales y empresariales que permitan a las mujeres acceder al financiamiento y fortalecer sus negocios.Por su parte, Pro Mujer utilizará el donativo para ampliar su impacto y"Esta iniciativa permitirá incrementar la autonomía económica de las mujeres del Gran Chaco, permitiéndoles", señaló durante la reunión Verónica Baracat, oficial a cargo de ONU Mujeres en Argentina.Fabiana Menna, presidenta de la Fundación Gran Chaco, consideró "las transformaciones se dan cuando hay procesos colectivos de autonomía económica, acceso a derechos y participación en la toma de decisiones. Las capacitaciones de este proyecto se están codiseñando con las comunidades, adaptándolos a su realidad".