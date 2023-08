San Lorenzo enfrenta a San Pablo por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Foto Raúl Ferrari.

Posibles formaciones

San Lorenzo recibe este jueves a San Pablo de Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, partido que se jugará en el estadio Pedro Bidegain desde las 19, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de ESPN y Star+.La revancha será el miércoles 9 en el estadio Morumbí de San Pablo y el ganador tendrá como rival a Liga de Quito o Ñublense, de Chile.Luego de superar a Independiente Medellín, de Colombia, en la serie eliminatoria que clasificaba a octavos de final, el "Ciclón" se cruzará con el poderoso equipo brasileño y uno de los candidatos al título, que en los últimos días hizo ruido en el mercado de pases con la contratación del colombiano James Rodríguez y del delantero Lucas Moura, aunque ambos no fueron inscriptos para esta llave.Rubén Darío Insúa, DT de San Lorenzo, tampoco podrá contar con los dos primeros refuerzos que sumó en este receso luego de finalizar el torneo 2023 de la Liga Profesional en el tercer puesto con 46 puntos y la valla menos vencida.Carlos Auzqui, volante ofensivo de último paso por Ferencváros, de Hungría, se unió al plantel el pasado viernes pero la dirigencia no pudo inscribirlo antes del cierre que se produjo al día siguiente.El delantero Federico Girotti, proveniente de Talleres de Córdoba, también observará a sus nuevos compañeros desde afuera con la ilusión de poder entrar para los cuartos de final.Con respecto al plantel que inició el torneo continental y cerró la fase de grupos en el segundo puesto con 8 puntos sobre 18, el "Gallego" Insúa también sufrió las salidas de Federico Gattoni y Andrés Vombergar, además las bajas por lesión del colombiano Carlos Sánchez y Ezequiel Cerutti.San Pablo fue, junto a Newell's, uno de los mejores equipos de la primera fase ya que con 16 puntos terminó como líder del grupo D, que compartió con Tigre, Tolima y Puerto Cabello.El presente del equipo dirigido por Dórival Junior no es el mejor ya que suma tres partidos sin triunfos y fue eliminado de las semifinales de la Copa de Brasil en el clásico ante Corinthians.En el campeonato brasileño tiene un andar irregular y tras 17 fechas suma 26 puntos, a 17 del líder Botafogo.Una de las figuras del equipo es el delantero Jonathan Calleri, quien está en duda por una lesión muscular que arrastra desde el pasado 26 de julio.Los otros argentinos del plantel son el defensor Alan Franco, ex Independiente, y el mediocampista Giulano Galoppo, ex Banfield, que se recupera de una lesión en la rodilla izquierda.En cuanto al historial entre ambos equipos en torneos de la Conmebol, se han enfrentado seis veces con tres triunfos para cada equipo, todos obtenidos por el equipo local.San Lorenzo ganó la Copa Sudamericana en el año 2002, al derrotar en la final al Atlético Nacional de Colombia.San Pablo, en tanto, se consagró campeón en tres ocasiones: 2012, 2013 y 2017 tras derrotar en las finales a Tigre, Ponte Preta, de Brasil, y Junior, de Colombia, respectivamente.San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi y Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni y Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.San Pablo: Rafael; Rafinha, Robert Arboleda, Beraldo y Caio Paulista; Pablo Maia y Alisson; Wellington, Luciano, Rodrigo Nestor; y Jonathan Calleri o David. DT: Dórival Junior.Hora: 19.00Cancha: San LorenzoÁrbitro: Wilmar Roldán (Colombia)VAR: Juan Lara (Chile)TV: ESPN y Star+