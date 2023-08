Racing visita a Atlético Nacional en Colombia por la ida de los octavos de final

Foto Raúl Ferrari.

Probables formaciones

Racing Club visita este jueves a Atlético Nacional de Medellín, Colombia, en un encuentro válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.El partido se jugará a partir de las 21 (hora de la Argentina) en el estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad colombiana de Medellín, será arbitrado por el brasileño Braulio da Silva Machado y televisado por la señal de cable Fox Sports.La "Academia" accedió a octavos de final tras haber sido primero en el Grupo A con 13 unidades, seguido por Flamengo de Brasil con 11.Con miras al choque ante el conjunto colombiano, el entrenador Fernando Gago no podrá contar con Gabriel Arias, capitán y arquero del equipo, por una distensión en el sóleo derecho por lo que su lugar será ocupado por Matias Tagliamonte.En la zona defensiva, el DT académico tendrá que definir si mantendrá a Tobías Rubio sobre el lateral derecho o si le dará la chance al uruguayo Gastón Martinera, flamante refuerzo del equipo, mientras que el resto de dicha línea la completarán Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas.El mediocampo "albiceleste", en tanto estará conformado por Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez, ya que los refuerzos Agustín Almendra y Juan Fernando Quintero no podrán ser tenidos en cuenta en la presente fase por diferentes cuestiones burocráticas.El técnico Gago, además tiene otra duda en la ofensiva del equipo: mantener a Nicolás Oroz o incluir entre los titulares al refuerzo Roger Martínez. El ataque lo completarán Gabriel Hauche y Maximiliano Romero.Atlético Nacional, por su parte, llegó a la presente instancia tras haber finalizado en la segunda posición del Grupo H con 10 unidades, detrás del líder Olimpia de Paraguay (14).El conjunto de Medellín tendrá de manera interina en el banco al entrenador Diego Arias, ya que el DT brasileño William Amaral se encuentra en proceso de homologación de su licencia UEFA Pro ante la Confederación Sudamericana de Fútbol.Para recibir a la "Academia", el conjunto colombiano no podrá contar con el delantero Dorlan Pabón debido a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y será reemplazado por Tomás Ángel, mientras que el uruguayo Maximiliano Cantera le dejará su lugar a Jayder Asprilla.El partido revancha entre Atlético Nacional y Racing Club se jugará el próximo jueves desde las 21 (hora de Argentina) en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Nacional de Uruguay y Boca Juniors.Atlético Nacional: Harlen Castillo; Édier Ocampo, Sergio Mosquera, John Duque y Andrés Salazar; Brahian Palacios, Cristian Devenish, Nelson Deossa y Óscar Perea, Jayder Asprilla y Tomás Ángel. DT: Diego Arias.Racing Club: Nicolás Tagliamonte; Tobías Rubio o Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Roger Martínez o Nicolás Oroz y Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago.Árbitro: Braulio da Silva Machado (Brasil)Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).Hora de inicio: 21 de Argentina (19 de Colombia).TV: Fox Sports.