Abogado y con un único vicio: "caminar", perfil del aventurero perdido en Tierra del Fuego

Elque hacese internó solo en, ubicada al sureste dey bautizada como uno de los lugares más inhóspitos del mundo, es un abogado de "bajo perfil", "apasionado por el montañismo" y "muy bien entrenado" en este tipo de travesías, según reconstruyócon el testimonio de personas que lo conocen y saben sobre sus actividades., de 42 años, partió el 16 de julio, en soledad y a pie, desde la estancia María Luisa, en la zona norte del, unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Ushuaia.A los cuatro días (el jueves 20 de julio) se reportó por última vez a través de un intercomunicador satelital y desde entonces no volvió a saberse más de él, lo que dio lugar a unLa motivación que encuentran este tipo de expedicionarios por adentrarse en este paraje casi desértico, congelado y repleto de dificultades relacionadas con el clima y la geografía, resulta un verdadero misterio."Elio ya lo había hecho en el verano. Tiene experiencia en el terreno y es alguien que ha caminado mucho en Tierra del Fuego. Técnicamente está muy preparado y físicamente es una máquina", le contó a Télam Francisco Giménez, otro abogado y aventurero que recorrió varias veces Península Mitre.De hecho,(del tipo Inreach) que detectó su última ubicación.empleaddel área de tierras del municipio de Río Grande, la ciudad donde reside y donde incluso terminó sus estudios secundarios, en la Misión Salesiana."Para él como para muchos otros en esta provincia,", aseguró Giménez., agregó el letrado.Según los expertos en la zona, siLa caminata es de "suma complejidad técnica", e incluye sortear turbales, cruzar ríos caudalosos, subir y bajar montañas, rodear acantilados y enfrentarse a severas condiciones climáticas, caracterizadas, en esta época, por el hielo y la nieve.que puede tener un comportamiento hostil con los caminantes."Elio completó la vuelta en once días en verano, pero en invierno es muy diferente. Puede llevar tres veces más. No sé cuántas personas lo intentan en esta época. Si consideramos eso, podría llegar a destino hasta mediados de este mes", vaticinó Giménez.El abogado cree que su compañero "llegará sano y salvo" y que probablemente"Conociendo el terreno confío en que no está perdido. Quienes conocemos Península Mitre sabemos que no es posible perderse. Ya hemos hecho esto. Él es un chico fuerte, ha hecho este recorrido. Esta vez tiene menos horas de luz solar. A veces el clima te obliga a detenerte varios días, pero puede estar avanzando más lento de lo previsto", insistió Giménez.A su vez,, capaz de transmitir mensajes predeterminados o mails sin contar con señal telefónica, y que brinda la posición satelital en tiempo real cada vez que se lo enciende.Por otra parte, cuenta con un, y que en el caso de Elio nunca fue activado.. También hay códigos para saber la gravedad de la situación y los medios que se deben emplear", precisó Giménez.En tanto, profesionales vinculados a la actividad dijeron a Télam que, de todos modos, "puede haber existido una subestimación de las dificultades en esta época, sumado a que no comunicó su ruta prioritaria y alguna alternativa, y a que, ante una dificultad en la forma de comunicación, debería haber optado por regresar, en lugar de continuar", señalaron los voceros consultados.entre los puestos de la península por donde se espera que tendría que haber pasado el aventurero, además depara trasladar rescatistas al lugar.a la vez que el juez de Competencia Integral del municipio de Tolhuin, José Pellegrino, a cargo de la causa por la averiguación de paradero, resolvió limitar las iniciativas privadas de búsqueda, y solo permitirá aquellas que se coordinen con la policía del lugar.en las tareas, y luego de ello decidió llamarse a silencio igual que el resto de la familia, a la espera de algún tipo de resultado que todavía no llega.