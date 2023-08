Rosario Central y Chaco For Ever se cruzan por la Copa Argentina en Córdoba

Alejo Véliz: promesa y realidad en Rosario Central (Foto Sebastián Granata).

Probables Formaciones

Rosario Central, de la Liga Profesional, y Chaco For Ever, de la Primera Nacional, jugarán este miércoles en Córdoba por los 16avos. de final de la Copa Argentina.El partido comenzará a las 18 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de José Carreras y televisación por la señal de cable TyC Sports.Central, que se clasificó en el octavo lugar de la Liga Profesional, accedió a esta instancia tras golear a Central Norte de Salta (4-1), en San Nicolás, por los 32avos de final.Chaco For Ever, en tanto, pelea en los últimos puestos de la Primera Nacional y el DT Diego Osella renunció el lunes tras la derrota en Villa Crespo ante Atlanta por 4-0.El equipo será dirigido por el director técnico interino, Marcelo Carrasco.En la ronda anterior Chaco For Ever eliminó a Sarmiento de Junín en definición por penales, en el estadio de Colón de Santa Fe, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.El ganador de la llave entre rosarinos y chaqueños jugará en los octavos de final ante Villa Mitre, de Bahía Blanca, que eliminó en la ronda anterior a Godoy Cruz de Mendoza.Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz y Francesco Lo Celso o Agustín Toledo; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Miguel Angel Russo.Chaco For Ever: Luciano Silva; Juan Galetto, Gino Barbieri, Ricardo Garay e Ignacio Abraham: Enzo Bruno, Nicolás Juárez, Emiliano Bogado y Federico Boasso; Joaquín Molina y Leonel Butter. DT: Marcelo Carrasco.Árbitro: José CarrerasCancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.Hora de inicio: 18.TV: TyC Sports.