Vidal apoya a Larreta y la califican como "la empleada del mes" del jefe de gobierno

Foto: Pablo Añeli

La mas bonaerense, la mas porteña, la mas neutral y al final de nuevo la empelada del mes . Sin comentarios. — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) August 2, 2023

Mi voto



Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

Foto: Eliana Obregón

Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y jefe de campaña de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, criticó este miércoles a la diputada nacional María Eugenia Vidal por manifestar su apoyo al otro postulante de la coalición oficialista, Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que, con ese alineamiento, la exgobernadora bonaerense quedó comodel jefe de Gobierno porteño., escribió Arenaza en su cuenta oficial de Twitter, sin mencionarla, pero haciendo clara referencia a la exgobernadora bonaerense.El asesor -que reemplazó como jefe de campaña de Bullrich al diputado Gerardo Millman- se pronunció en estos términos luego del apoyo público que realizó Vidal a Larreta cuando restan 11 días para la realización de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).“Formó parte del PRO desde su fundación. Hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros”, indicó Vidal en un largo posteo por la red social Twitter en el cual confirmó su respaldo a la postulación presidencial de Larreta.Sumándose a la polémica, el precandidato a diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo se mostró sorprendido, desilusionado y "en desacuerdo" con la decisión de Vidal.. Le he expresado personalmente que estoy. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich", expresó Ritondo, quien fue ministro de Seguridad durante la gestión de Vidal al frente de la gobernación bonaerense (2015-2019).En declaraciones a radio Continental, el presidente del bloque de diputados del PRO en el Congreso Nacional afirmó que la gran mayoría de los dirigentes que acompañaron a Vidal como gobernadora de Buenos Aires avalan la precandidatura de Bullrich, que competirá con Rodríguez Larreta en las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio el 13 de agosto próximo.Además, Ritondo aseguró que no tiene dudas acerca que el expresidenteconsidera que "el cambio nítido y profundo" en el PRO "lo representa Bullrich".