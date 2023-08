Julio Alak: "Conmigo y con Axel la ciudad de La Plata va a estar mucho mejor"

Foto: Eva Cabrera.

El(UxP),, aseguró este miércoles que, de ganar las elecciones la capital de la provincia de Buenos Aires "va a estar mucho mejor" y recobrará "su pasado de esplendor", al tiempo que destacó la gestión decomo la de un "gobernador hacedor" de obras.En una entrevista con Télam, el funcionario -que fue jefe comunal de La Plata por cuatro períodos, ocupó el cargo de ministro de Justicia nacional y presidió la empresa Aerolíneas Argentinas- subrayó que tiene un plan estratégico "paraAdemás, se mostró confiado en que los ciudadanos platenses recordarán que su gestión "hizo muchas obras monumentales como las torres de la Catedral, el Teatro Argentino, la bajada de la Autopista y 10 mil cuadras de pavimento".. Perdió su jerarquía de capital del primer Estado argentino. Además, hay miles de platenses que viven muy mal", dijo al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a volver a postularse como intendente de La Plata.Alak contó que otra razón que lo motivó para postularse es "ser intendente con Axel Kicillof como gobernador" y dijo que juntos van a "reconstruir" la ciudad y "llevarla a lo que fuera el pasado de esplendor"."Axel es un gobernador hacedor, que ama a la ciudad y vive en ella, con enorme capacidad intelectual y de gestión. Con Axel vamos a poder mejorar notablemente La Plata porque tenemos el mismo estilo de gestión: amamos hacer obras y gestionar", completó."Con un presidente trabajador como (Sergio) Massa y un gobernador como Axel, que ama la obra pública, vamos a mejorar mucho la calidad de vida de los platenses y rejerarquizar la ciudad como capital del primer Estado argentino", aseveró.En un repaso por las obras que hizo cuando fue jefe comunal, Alak recordó: "Promovimos el ensanche de la Ruta 2; hicimos la Autopista La Plata Buenos Aires; construimos la avenida 520 como acceso desde el oeste; hicimos 10.000 cuadras de pavimento y la mayoría de las avenidas de la ciudad. Además, terminamos obras simbólicas de la fundación como las torres de la Catedral o el Teatro Argentino; pusimos en valor de Teatro Coliseo Podestá; y compramos el Parque Ecológico con recursos municipales".Entre sus principales iniciativas, contó que está elaborando "junto con la Universidad Nacional de La Plata un" y afirmó: "Queremos que La Plata vuelva a ser una gran capital de la producción, del trabajo, del conocimiento y de la cultura, garantizando mejor calidad de vida a los vecinos con más seguridad y más urbanización".En, Alak recordó que su gestión "hizo dos parques industriales y nunca más se hicieron otros". Dijo que en uno de esos parques "se radicaron 20 empresas y hay 1.600 puestos de trabajo" y apuntó a hacer "tres nuevos parques: el Parque Logístico sobre la 90; el Agroalimentario, en la ruta 36 sobre la zona hortícola; y el Tecnológico para aprovechar los recursos humanos calificados que generan las Facultades de Informática de Ingeniería y que puedan poner incubadoras de empresas y esos jóvenes no se vayan de la ciudad".El precandidato a jefe comunal habló también de los jóvenes y dijo quey atendió "la demanda de los jóvenes en cuanto a actividades culturales"."En las recorridas, los jóvenes me dicen que quieren poder estudiar, trabajo y y cultura. Y vamos a trabajar mucho promoviendo un programa de Empleo Joven y para el acceso a la educación", consignó.En, Alak dijo que planea "mejorar el sistema de atención primaria" y apuntó a "crear 10 nuevos centros de atención primaria"."La gente en vez de ir a la sala atención primaria va a uno de los 8 hospitales de la ciudad y los colapsa por temas que se puedan atender tranquilamente en los centros de atención primaria. La ineficacia municipal está generando un problema de la provincia porque le está haciendo estallar el sistema de salud pública de hospitalaria", reclamó.Por otro lado, envió un, enojados por haber frenado la obra del Estadio Jorge Luis Hirschi: "Es un conflicto del pasado que se solucionó. Estudiante tiene su estadio, Gimnasia tiene su estadio, la ciudad tiene su Estadio Único Diego Armando Maradona. Ganamos todos y ahora en La Plata tenemos recitales de los Rolling Stones, Coldplay o Paul Mc Cartney, y fuimos sede del Mundial Sub 20. Ganó la ciudad".En lo que respecta a la elección comunal, Alak denunció el "saqueo" de la publicidad electoral de Unión por la Patria en la ciudad de La Plata, distrito encabezado por Julio Garro (Juntos por el Cambio): "Hay como una suerte de seguimiento. Es como la reedición de la Gestapo que ellos armaron para meter presos dirigentes sindicales. Ahora han armado la Gestapo para secuestrar pasacalles en la vía pública", sostuvo.En este sentido, señaló que la gestión del intendente "hace desde el Centro de Monitoreo municipal un seguimiento de los móviles que ponen pasacalles, le dan la orden a la gente de mantenimiento urbano, que sale inmediatamente a sacarlos desvergonzadamente utilizando a los empleados municipales, a las cooperativas y el sistema de cámaras" para evitar la instalación de cartelería de Unión por la Patria.