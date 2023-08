“Massa le pone corazón y capacidad a este momento”, aseguró Melella

Melella consideró que la Argentina necesita un “presidente pacificador, que nos una y nos encolumne detrás de un proyecto para salir adelante” / Foto: prensa

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseguró este miércoles que tiene una mirada “muy optimista” sobre el desempeño electoral del espacioy sostuvo que el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa,a la vez que plantea un país con “más inversión, desarrollo y crecimiento”.“Soy muy optimista y tengo mucha esperanza porque uno mira el interior del país y ve el crecimiento, la inversión, el desarrollo y la generación de empleo. Ese es el país en el que nosotros creemos”, expresó Melella en declaraciones a Télam Radio.“Los veo muy claros y muy bien tanto a Sergio Massa como a Agustín Rossi. Massa es quien se puso este momento tan duro al hombro y eso habla muy bien de él, porque hoy cualquier dirigente lo que podría hacer es esperar que pase este momento complicado, en cambio Massa le pone el cuerpo, le pone el corazón y toda la capacidad y eso no es poco”, enfatizó.En ese sentido, Melella consideró que la Argentina necesita un“Hablamos de alguien que no crea en divisiones, venganza, revanchas u odio. Los argentinos estamos cansados de la grieta”, subrayó.A su vez, al referirse a los espacios opositores, el mandatario reelecto el 14 de mayo pasado indicó: “Da lástima escuchar a algunos dirigentes que solo hablan del ajuste, de volver a un blindaje, de más endeudamiento, de arrodillarse incondicionalmente ante el Fondo Monetario y de achicar el Estado”.En tanto, acerca del rol de una franja de los medios de comunicación: “Algunos medios o empresarios periodísticos solo ven al país como la ciudad de Buenos Aires o el AMBA. Se quedan en el obelisco y les cuesta entender al país federal. Tratan de instalarnos el obelisco en cada rincón del país, y eso no funciona así”, concluyó.