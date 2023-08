Juan Fernando Quintero: "Hablé con Gago y me convenció del proyecto del club"

Juan Fernando Quintero al llegar a Ezeiza.

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero aseguró sentirse "contento y motivado" por el proyecto del entrenador Fernando Gago en Racing Club al arribar este miércoles al país para sellar su vínculo contractual con la institución de Avellaneda."Estoy muy contento, tuve la oportunidad de hablar con el entrenador, me convenció del proyecto del club y estoy motivado por lo que se viene", dijo "Juanfer" en su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza."Me planteó su proyecto, cómo iba a encarar en el juego del equipo, me motivó y acá estoy", reforzó el exjugador de Junior de Barranquilla sobre su charla con el DT Gago para terminar de definir su llegada a la institución "albiceleste".Plate, equipo con el que consiguió la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors y en el que aportó un tanto en la histórica final jugada en Madrid.A River le deseo lo mejor", dijo."Nunca hablé con nadie de River y estoy enfocado en lo que es Racing", continuó en su explicación de porqué no volvió al club de Núñez.El futbolista nacido en la ciudad colombiana de Medellín, por último dejó en claro que está "preparado" para ponerse bajo las órdenes del entrenador Fernando Gago.", concluyó Juan Fernando Quintero.Quintero estará vinculado a Racing Club hasta diciembre de 2025 y se convirtió en la cuarta incorporación de la "Academia" tras las llegadas de Agustín Almendra, Roger Martínez y Gastón Martirena.