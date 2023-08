Larreta terminará su gestión sin construir ni un kilómetro de subte

Foto: Eliana Obregón.

Un informe realizado por el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) precisó que “actualmente el subte en la Ciudad tiene una extensión deEn ese sentido, comparó que “el subte de Caracas (Venezuela) tiene 70,5 kilómetros, el de San Pablo (Brasil) 90 km, y el de Santiago de Chile 140 km”.El director del Centro de Estudios, Raúl Sánchez, recordó que “en la campaña a jefe de Gobierno de la Ciudad de 2007, el entonces candidato del PRO, Mauricio Macri, lanzó una de sus tantas promesas de gestión:“La realidad es que después de 16 años de gobierno deY se pretendió justificar esa ‘no política’ reemplazando el subte por metrobuses y bicisendas, que son medios de transporte y ordenamiento de tránsito que complementan pero no lo reemplazan”, indicó Sánchez.El subte dede subtes de Latinoamérica y en 1944 ya contaba con cinco líneas (A, B, C, D y E).De 1945 a 1980 fue una etapa de estancamiento, y deque se puso en marcha durante el gobierno de Aníbal Ibarra a principios de este siglo.“Rodríguez Larreta deja a la Ciudad sin ninguna planificación ni construcción de más kilómetros de subte. Esa es la realidad para el medio de transporte más utilizado en cualquier gran ciudad en el mundo. Todo lo contrario de Santiago de Chile que planifica la construcción de la línea 7 con 26 km, y San Pablo que construye la línea 6 con 15,3 km. La promesa de 10 km por año esta incumplida”, afirmó Sánchez.Desde que CABA elige a su jefe de Gobierno por mandato popular, en 1995,Fernando De La Rúa (1996-2000): 5,2 km en 5 años.Aníbal Ibarra (2000-2006): 9,6 km en 6 años.Jorge Telerman (2006-2007): 1 km en un año.Mauricio Macri (2007-2015): 2,8 km en 8 años.Horacio Larreta (2015-2023): 0 km en 8 años., ni siquiera planificaron la expansión sostenida ni la previsión presupuestaria, que era posible porque la Ciudad cuenta con más que suficientes recursos para eso y está calificada para tomar crédito accesible, barato y con años de gracia para este tipo de obra”, afirmó Sánchez.Además, sostuvo que “hay que ponerle fin al falso debate de la Coparticipación, el supuesto recorte y la falta de fondos”, y remarcó que “cuando a la ciudad de Buenos Aires le aumentaron el porcentaje de Coparticipación de 1,4% a 3,5% y a 3,75% no se iniciaron obras, no se licitaron ni construyeron nuevos kilómetros de subte”.“Rodriguez Larreta alcanza un hito: por primera vez, en 50 años, no hay ninguna estación de subte en construcción”, concluyó el economista.