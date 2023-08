Llega a los cines la segunda parte de la exitosa comedia "Soltera Codiciada"

"Soltera codiciada 2" llega a los cines.

Trailer "Soltera codiciada" 2 VER VIDEO

, nueva entrega de la exitosa comedia peruana, se estrena este jueves en cines del país con "muchas expectativas", debido a la repercusión que tuvo la primera entrega, según la directoradijo a Télam Lombardi.En la primera parte, la protagonista lidia con la separación de su novio y la renuncia a su trabajo para poder escribir un libro y dedicarse a la literatura. Lo que parecía ser un éxito, se vio truncado por la pandemia y María Fe () no sólo dejó la escritura, sino que tuvo que regresar a la casa de sus padres.Así, con la participación dey la música de, esta película se sumó a una nueva coproducción argentina con un país latinoamericano, en un tema que, según la directora, es universal., dijo la realizadora.Consultada acerca de que aportó la coproducción argentina, la cineasta remarcó que "coproducir con Argentina siempre es un placer. No sólo por el extraordinario talento con el que cuentan, si no por la calidad humana"."En Argentina -se explayó- Sebastián Escofet hizo la música original, que es preciosa, y además trabajamos toda la posproducción de imagen y sonido. También grabamos allá las escenas de Rodrigo Raffeto, un actor que todos aquí amamos".