Toto Avilés, la joven promesa argentina que será compañero de Messi

Foto: Eva Cabrera

Avilés en sus inicios en Boxing de Río Gallegos | Foto La Opinión Austral

Carrera meteórica

Avilés, con la casaca de la "Rojita" | Foto: ANFP

Aquella "primera" vez, con 15 años

Padín y Avilés, el DT que lo tuvo como jugador en Boxing lo hizo debutar en primera | Foto: Boxing Club

De Santa Cruz a Florida

Me toca escribir estas palabras que, la verdad, ni me las imaginaba. El fútbol, el deporte, tiene estos cambios de rumbo y esta vez aparecen en mi camino.

Hoy debo despedirme de Racing, el club de toda mi vida, donde crecí y me formé como persona y futbolista.

Le quiero agradecer… pic.twitter.com/iWLVKuypya — Racing Club (@RacingClub) August 1, 2023

Oficial✍🇦🇷 Bienvenido, Toto!



We have signed defender Tomás Avilés to a contract running through the 2026 season. The center back joins the Club from Argentine side Racing Club as part of MLS' U-22 initiative. Find out all the details: https://t.co/WremuEwCWX pic.twitter.com/6zX4f46mk9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 1, 2023

Tomás "Toto" Avilés (19) es defensor y nació en Rio Gallegos; debutó en Primera División a los 15 años en un Regional con Boxing Club de Santa Cruz y tras jugar su primer campeonato con Racing, rápidamente partió a Estados Unidos para ser compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. Además, jugó para la Selección Sub 20 de Chile y disputó el Mundial de la categoría en Argentina, esta vez, con la albiceleste.“Toto” comenzó su carrera en, tuvo un paso por laen Comodoro Rivadavia, y de ahí su trayectoria profesional en, donde debutó en Primera División con 19 años recién cumplidos. ¿La frutilla del postre? Ser compañero del mejor jugador del mundo en la Major League Soccer (MLS) norteamericana. Será el quinto argentino en Inter Miami, además de(nació en Estados Unidos, de padres argentinos).La abuela del zaguero nació en Chile, por lo que "Toto" goza de doble ciudadanía; esa condición le permitió ser citado para integrar el seleccionado Sub 20 chileno en el Torneo Sudamericano de la categoría que se disputó en Colombia en enero y febrero. En dicho torneo se aplomó y fue uno de los grandes puntales del conjunto trasandino.Un mes después, Avilés debutaría en Primera División el 12 de marzo de 2023, por la fecha 7 de la Liga Profesional ante Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda. Así "Toto" se convirtió en el jugador número 102 en debutar desde las inferiores de Racing, tras ingresar en el complemento por Johan Carbonero en el triunfo de la Academia por 2-1.Luego, un llamado dey el cuerpo técnico juvenil de Argentina sería clave. Fue parte de la selección argentina sub 20, fue titular y pieza clave hasta la eliminación ante Nigeria.Avilés debutó en la primera de Boxing Club de Río Gallegos, de la mano de Carlos Padín, entrenador del conjunto santacruceño, y hoy un amigo de la vida para el joven que será compañero de Messi. El equipo de Río Gallegos jugaba ante Camioneros de Río Grande en la definición del Clasificatorio Patagónico de 2019.En el 2019 Boxing había perdido la final para ascender con Círculo Deportivo Otamendi (al Federal A) y el entrenador de ese entonces, Carlos Padín afrontó el torneo Patagónico para su regreos al Regional con un plantel corto.Avilés estaba en el banco de suplentes, de ese plantel, y tras las lesiones de Marcelo Russo y Facundo González, el cuerpo técnico del conjunto santacruceño definió que "Toto" juegue, ya que le veían potencial para encarar tal desafío.Al final, con 15 años y en dos grandes actuaciones, el hoy jugador del Inter Miami mostró un gran trabajo y dejó en claro que era seria su labor como defensor, la misma que lo llevarían a las inferiores de la Academia, a Primera División y hoy a Las Garzas, como se conoce a la franquicia del sur del estado de Florida, por las próximas tres temporadas.Inter Miami CF anunció que Avilés tendrá contrato hasta la temporada 2026 de la MLS con opciones para 2027 y 2028. Para ponerse a las órdenes del Tata Martino aguarda el Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y Visa P-1.“Esta es una oportunidad emocionante para mí y no veo la hora de representar a Inter Miami -dijo Avilés-. Lo daré todo por este club”, agregó en declaraciones que Las Garzas publican en sus redes sociales.Avilés, el pibe que de la Patagonia vuela a Miami, tras su paso por Avellaneda. Y seguramente no será su última escala ya que la carrera de Toto, a sus 19 años, parece no tener techo.