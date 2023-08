Santoro reiteró su propuesta de regular el "sistema de alquileres temporales" en la Ciudad

"El gran drama es la renovación de los contratos" señaló Santoro.

Foto: Eliana Obregón.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, reiteró este martes su propuesta de regular el sistema de alquileres temporal y afirmó que la política de la actual gestión de Horacio Rodríguez Larreta para con los inquilinos "es casi inexistente".El diputado nacional, en diálogo con La Red, señaló que en la Capital Federal la renovación de alquileres "es un drama" y apuntó contra la gestión del actual alcalde porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) por esta problemática."El gran drama es la renovación de los contratos de alquiler. En la ciudad de Buenos Aires la política para ayudar a los inquilinos es casi inexistente. La Ciudad no hace nada para cuidar a los inquilinos. No tiene política para ayudar a los inquilinos", insistió el precandidato.En ese aspecto, reiteró su propuesta de "regular el sistema de alquileres especiales" y a su principal plataforma, "Airbnb", a la cual responsabilizó de "dolarizar los alquileres"."El sistema de alquileres temporales está hecho para turistas y lamentablemente está reventando el sistema de alquileres residenciales. Mi propuesta sería regular Airbnb, que causó la dolarización de los alquileres en CABA. Esta propuesta ya se hizo en Nueva York (Estados Unidos), Portugal y Florencia (Italia)", remarcó.En relación con este tema, reiteró su crítica a Larreta, a quien acusó de "financiar el proyecto de rentabilidad" de AIRBNB."Larreta está reformando departamentos en el microcentro para que sean alquilados para Airbnb. ¿Les parece que el Estado debe financiar el proyecto de rentabilidad de los privados o debe ayudar a la gente? Es un delirio", manifestó.Luego evaluó la gestión del actual alcalde porteño y la calificó como "la peor gestión" del PRO en 16 años."Van 16 años de gestión PRO y se quedaron sin ideas. La última gestión de Larreta fue la peor del PRO. No extendieron el subte, tienen problemas con la vacantes escolares y no tienen una política de salud mental", concluyó Santoro.