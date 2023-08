La Academia de Cine Argentina entregará sus Premios Sur de 2019 y 2020

La listas completas de los ganadores de los Premios Sur 2019 y 2020

GANADORES DE LA EDICIÓN 2019



MEJOR ACTOR DE REPARTO: Sebastián Arzeno por “Las buenas Intenciones”



REVELACIÓN MASCULINA: Sebastián Arzeno por “Las buenas Intenciones”



MEJOR GUIÓN ORIGINAL: Ana García Blaya por “Las buenas Intenciones”



MEJOR ÓPERA PRIMA: “Las buenas Intenciones” dirigida por Ana García Blaya



MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Arauco Hernández, Martín Mauregui y Federico Veiroj por “Así habló el cambista” basada en la novela "Así habló el cambista" de Juan E. Gruber.



MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE: Laura Caligiuri por “Muere, Monstruo, Muere”



MEJOR VESTUARIO: Mónica Toschi por “Los sonámbulos”



MEJOR MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN: Ángela Garacija por “Los sonámbulos”



REVELACIÓN FEMENINA: Amanda Minujín por “Las buenas Intenciones”



MEJOR FOTOGRAFÍA: Julián Apezteguía y Manuel Rebella por “Muere, Monstruo, Muere”



MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL: “Flora no es un canto a la vida” dirigida por Iair Said



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Verónica Llinás por “La odisea de los giles”



MEJOR SONIDO: José Luis Diaz (†) por “El cuento de las Comadrejas”



MEJOR MONTAJE: Andrés Estrada por “Muere, Monstruo, Muere”



MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Pedro Onetto por “Los sonámbulos”



MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA: Graciela Borges por “El cuento de las Comadrejas”



MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO: Gustavo Garzón por “Sueño Florianópolis”



MEJOR DIRECCIÓN: Paula Hernández por “Los sonámbulos”



MEJOR PELÍCULA DE FICCIÓN: “Los sonámbulos” dirigida por Paula Hernández



GANADORES DE LA EDICIÓN 2020



MEJOR ACTOR DE REPARTO: Osmar Núñez por “La muerte no existe y el amor tampoco”



MEJOR GUION ORIGINAL: Sebastián Schindel y Pablo del Teso por “Crímenes de familia”



MEJOR GUION ADAPTADO: Leonel D’Agostino y Paula Hernández por “Las siamesas” basado en el cuento “Las Siamesas” de Guillermo Saccomanno.



MEJOR DIRECCIÓN ARTE: Julieta Dolinsky por “Las siamesas”



MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: Laura Donari y Mónica Toschi por “Las siamesas”



MEJOR MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN: Néstor Burgos por “Las siamesas”



REVELACIÓN FEMENINA: Nina Suárez por “Planta permanente”



MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Iván Gierasinchuk por “Las siamesas”



MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL: “Niña mamá” dirigida por Andrea Testa.



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Sofía Gala Castiglione por “Crímenes de familia”



MEJOR SONIDO: Martín Grignaschi por “La fiesta silenciosa”



MEJOR MONTAJE: Rosario Suárez por “Las siamesas”



REVELACIÓN MASCULINA: Julián Sorín por “El cuaderno de Tomy”



MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Sebastián Escofet por “Crímenes de familia”



MEJOR ÓPERA PRIMA: “El maestro” dirigida por Cristina Tamagnini y Julián Dabien.



MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA: Valeria Lois por “Las siamesas”



MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO: Diego Velázquez por “El maestro”



MEJOR DIRECCIÓN: Paula Hernández por “Las siamesas”



MEJOR PELÍCULA DE FICCIÓN: “Las siamesas” dirigida por Paula Hernández