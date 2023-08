María Rosa Yorio: Hubo un tiempo que sigue hermoso

María Rosa Yorio. (Arte: Jazmín Guzmán)

"Quiero ver, quiero ser, quiero entrar"

Mamá María Rosa y papá Charly, con el pequeño Migue García. (Archivo personal)

"Quiero ver, quiero ser, quiero entrar" (Porsuigiego) VER VIDEO

"Tras tu lucha alumbra el sol"

Una voz clave en el rock de los 70. (Prensa)

"Tras tu lucha alumgra el sol" (Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre) VER VIDEO

"Semana de una cantante"

"Semana de una cantante" VER VIDEO

"Haciendo el amor en la cocina"

"Haciendo el amor en la cocina" VER VIDEO

"Déjenme jugar"

"En todas partes te veo" VER VIDEO

"¿Es tan caro el precio de la libertad?"

"Rodillas" VER VIDEO

María Rosa siglo XXI

Yorio, siempre vigente. (Prensa)

"El Sol y la Luna" VER VIDEO

Hay una voz que atraviesa prácticamente toda la historia del rock argentino y llega hasta hoy con su impronta intacta. María Rosa Yorio, la chica que leía a, y que a poco de comenzar esa década se abría paso en la masculinizada escena del rock, es parte fundamental de nuestra historia pero, sobre todo, es presente.. Cuando niña, me sentaba en alguna de estas salas y escuchaba la música clásica que inundaba la casa. Mi papá que era un gran melómano, abastecía el ambiente con discos y libros.. Al final, entre todas esas músicas y esas lecturas, se armaría el combo que engendró esto: una sensibilidad poderosa”, se retrata ella misma enEsa sensibilidad poderosa es la que la acercó al rock, y con ella sigue moviéndose hoy entre nuevas grabaciones y shows en vivo.Antes de que terminase el año 1974, aquella chica llamada María Rosa Yorio, que, comenzaba su camino público como cantante, cuando por primera vez se juntó el grupoen el Auditorio Kraft. La banda estaba conformada, tal como indica su nombre, porNo figuran sus iniciales porque, según ella explica, eran sus comienzos como cantante y su nombre no era conocido por el público; pero sí aclara queAquella noche en el Auditorio Kraft, María Rosa subió al escenario para cantar dos temas: una versión deque luego llevará de título “Quiero ver, quiero ser, quiero entrar”. Según la crónica de la revista Pelo, “María Rosa puso en ella una fuerza y un sentimiento pocas veces oídos en una cantante”.Esa fuerza y sentimiento también se aprecian en la hermosa versión que María Rosa graba en el disco "Porsuigieco", aunque ella al recordarla considera que no es una canción fácil de cantar, y que. Así lo explica en su libro: “ Yo venía del teatro y de la escuela de Edith Piaf.y así lo hice. Incluso recuerdo que, cuando Marilina Ross regresó al país luego de su exilio, quiso que esa canción fuera el símbolo de su retorno. No pudo cantarla, me contó”.En su cuarto de adolescente, también una chica llamada Andrea Álvarez se siente maravillada con esta canción. Recuerda haberla escuchado tantas veces que, literalmente, rompió el disco.Luego de la experiencia Porsuigieco, María Rosa es convocada a integrarse a la nueva banda que estaba formando Nito Mestre. El nombre iba a ser, pero nuestra cantante propuso como nombre el título de una película italiana que venía de ver en esos días:. Al resto de los integrantes les gustó la idea, y así se presentaron en los numerosos recitales que brindaron, luego del debut en el Teatro Estrellas.Los Desconocidos de Siempre fueron una de las bandas más reconocidas y convocantes de los años siguientes, hicieron giras por todo el país, varios Luna Park, yse luce junto a la de Nito: “Nito Mestre y Los desconocidos de Siempre” (1977), en cuya tapa puede verse a María Rosa embarazada de su hijo con Charly García; “Nito Mestre y Los desconocidos de siempre II” (1978), y “Saltaba sobre las nubes” (1979).En el mes de febrero de 1980 se realiza la primera edición del Festival de La Falda. En el escenario está María Rosa Yorio, aun como integrante de Los Desconocidos de Siempre; al año siguiente volverá a presentarse, pero ya como solista. Entre los músicos que la acompañen en ese nuevo camino, habrá una música:Antes de que termine 1980, el primer álbum solista de María Rosa Yorio estaba en la calle:, y el de uno de los temas del álbum,que originalmente se llamó así, y luego fue renombrado como “Parado en el medio de la vida”.El título del álbum parece aludir al modo en el que María Rosa se lanza a grabar su primer disco: había sido convocada por el sello Music Hall cuando ella estaba abocada al cuidado de su hijo que aún era muy chiquito, y según ella recuerda, allí fue, con lo que tenía; María Rosa considera que recién fue a partir de su segundo disco, lanzado en 1982, con el título, que pudo contar con más tiempo para el trabajo creativo de sus discos. De todas formas, "Con los ojos cerrados" es un bello álbum de nueve canciones, entre ellas, una de su autoría y música de León Gieco, llamada Semana de una cantante.En aquellos tempranos años 80, una canción de María Rosa sacudía todo orden conservador, instalando a la mujer como sujeto deseante:. María Rosa recuerda que aquella libertad para hablar de sexo, así como su elección de mostrarse sexy en los shows, en algún punto le jugó en contra, ya que aún existían sectores muy pacatos como para aceptarlo: todavía no había aparecido Madonna, destaca María Rosa, como para situarnos en contexto, cuando la cantante daba muestras de su capital erótico y transgresor sobre los escenarios, y en las letras de sus canciones.En su disco anterior, de 1982, “Mandando todo a Singapur”, esto ya había quedado plasmado en canciones como, donde narraba las caricias eróticas de una pareja que recorría la ciudad en un coche de alquiler."Donde más sentí el machismo fue cuando fui solista en los ’80, porque para que te des una idea, en mi disco 'Puertos' (1986) me enteré lo que tenía que cantar en el estudio de grabación y donde nada pude decir. Eso me costó yAsí y todo, María Rosa hace una declaración de independencia y determinación en"Y si estoy sola/ igual que los demás/ es que me cansa/ que tiren para atrás/ no tengo miedo/ de mi feminidad/ porque yo sólo voy/ donde van mis pies."Con “Puertos”, editado por la multinacional CBS en 1986,. Allí, encontramos canciones que se convirtieron en verdaderos hits que marcaron una época como “El amor se va” y “En todas partes te veo”.Al año siguiente por el mismo sello se edita, entre ellas la que le da título al disco y que con su ritmo pegadizo nos recuerda la importancia de jugar sin pedir permiso.Maria Rosa canta: “Yo les dije déjenme jugar/ ¿es tan caro el precio de la libertad? (…) Juego sucio dicen por ahí/ pero hasta el amor empieza por jugar/ Y no pagues ni un peso más/ ese caro precio de la libertad”.El nuevo milienio traería otros desafíos artísticos para la cantautora., un repertorio de improvisaciones con el pianista Abel Rogantini que permanece inédito.En cambio, sy reeditados en formato CD gracias a que el Instituto Nacional de la Música (Inamu), a través de la gestión de Celsa Mel Gowland y Diego Boris Macciocco,A partir de esa restitución, la artista pudo, asimismo, subir su música a las plataformas de streaming sin restricciones. Además de hacer música, María Rosa escribió su autobiografía “Asesínenme. Rock y feminismo en los años ’70” donde da cuenta en primera persona de las dificultades que tenían las mujeres para abrirse paso en el mundo del rock.para que me pongan dentro de un cajón, porque no me gusta que me relacionen con una época y que soy sólo de ahí”. En su presente, María Rosa Yorio mantiene viva la usina de la creación con una serie de temas nuevos que va lanzando en formato de simples y que van delineando lo que será su nueva producción discográfica que tendrá por título “Las mías y un jazmín”; canciones como “Y las aves vuelan”, “El sol y la luna”, “Beepolar”, “Como el agua de un río”, “Caminos nuevos” y su simple más reciente, “Antes de gira”. Música que ya podemos disfrutar en plataformas o en sus shows en vivo como el que dará en el teatro bar Café la humedad este próximo 10 de agosto.Hubo un tiempo que fue hermoso, y lo sigue siendo hoy.