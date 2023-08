Docentes neuquinos marcharon contra la violencia tras denuncias de supuestos abusos

Foto: David Sánchez.

Foto: David Sánchez.

Foto: David Sánchez.

Foto: David Sánchez.

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se movilizó este martes por las calles céntricas de la capital neuquina, en el marco de un paro por 24 horas bajo la consigna “Basta de atacar a los docentes y al nivel inicial”, frente las situaciones de violencia sufridas tras denuncias de supuestos abusos en jardines de infantes de la provincia.El secretario general del gremio docente, Marcelo Guagliardo, durante un acto realizado en las puertas de la Casa de Gobierno destacó “esta demostración masiva, contundente de unidad, que ha puesto en la agenda pública un tema que se hablaba desde los medios de comunicación como un tema resuelto, como una culpabilidad comprobada y garantizando la puesta bajo sospecha de la escuela pública”.Asimismo, señaló que “el problema que estamos teniendo los trabajadores y las trabajadoras de la educación, en especial en el nivel inicial, no se resuelve con una sola medida. No puede recaer solo en lo que pueda o no hacer el colectivo de los trabajadores de la educación sino se aborda en esa complejidad con las distintas responsabilidades que les caben a los distintos poderes del Estado”.“Es un error simplificar la gravedad de lo que está sucediendo”, expresó Guagliardo y agregó que “ha pasado en otros países, en otros lugares de la Argentina, oleadas de denuncia”.Sin embargo, explicó que no se trata “solo de la denuncia, sino lo que trae que es la violencia, el escrache público, la exposición y el cuestionamiento de nuestra tarea. Eso es lo que nos está sucediendo”.Frente a esa situación, el docente manifestó que “no vamos a permitir el ataque, no vamos a permitir el escrache”, y aseguró que “la escuela pública es un lugar de paz, los trabajadores y las trabajadoras de la educación estamos formados para el cuidado de las infancias y no hay lugar más seguro para los niños y las niñas que una escuela pública”.El secretario general contó que el gremio docente se puso “a disposición de los compañeros que están atravesando esas acusaciones para que se garantice su derecho al debido proceso y la presunción de inocencia”, y agregó que “vamos a seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias a los fines de garantizar el cuidado y la defensa del nivel inicial”.Además, le reclamó al Gobierno provincial que “tiene que salir a defender, a respaldar, a apoyar y a garantizar el trabajo que hace cada una y cada uno de nosotros, que el nivel inicial es el lugar más seguro”.Para finalizar, Guagliardo expresó que los docentes deben ingresar a los establecimientos “con la frente alta”, porque aseguró que “nosotros somos la garantía que cuida a los niños de los intentos de vulneración de derechos, no hay abusadores entre nosotros”.Las denuncias por supuesto abuso sexual infantil se registraron en los jardines de infantes número 6, 10, 23, 31, 32, 140, en donde los acusados serían profesores de educación física o de música, los cuales ya fueron apartados de sus cargos y se encuentran a disposición de la justicia.