El gobierno regional catalán no descartó que los independentistas acepten negociar

Pere Aragonés ve probable apoyar una investidura de Pedro Sánchez

Sánchez y Feijóo pujan por gobernar España, tras una elección que no le dio mayoría absoluta a ninguno

El gobierno de la comunidad de Cataluña afirmó este martes que existen contactos "muy iniciales" y conversaciones con el partido catalán Junts para explorar una posición compartida en las negociaciones con vista a la permanencia del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, tras las recientes elecciones en las que no alcanzó mayoría propia., declaró el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, en conferencia de prensa.Aragonés advirtió que esos contactos, por el momento, no significan que las partes se hayan comprometido a nada, aunque deseó que pudieran acordar una posición compartida.El referente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) estimó que se debe "dar un nuevo impulso a la negociación para que Cataluña vote su futuro y se acabe la represión"., estimó, según el canal español Antena 3.De esa manera animó a Junts, como ya hizo a través de una carta conjunta de la cúpula de los republicanos, a "juntar" las 14 bancas de ambos espacios para negociar con Sánchez.Desde las elecciones del 23 de julio, voceros de Junts dijeron en varias ocasiones que no apoyarán la permanencia de Sánchez al frente del gobierno español.después de la intentona secesionista de 2017-,y se limitó a insistir en que es normal que haya contactos."En función de los escenarios políticos, a veces son más o menos intensos; estoy en contacto con muchísima gente, con la gente con la que es necesario estar en contacto", dijo.Aragonés fue igualmente evasivo cuando los periodistas le consultaron si mantuvo contactos con Sánchez y solo señaló que "contactos siempre puede haber" pero que no había ninguna negociación formal sobre la mesa.añadió.La posición de Junts será clave para determinar el futuro político inmediato en España, ya que de los siete diputados que obtuvieron el 23 de junio depende si Sánchez logra ser reelecto o si los españoles deben asistir nuevamente a las urnas.El opositor Partido Popular obtuvo 137 diputados y el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 121, ambos lejos de las 176 bancas que les darían mayoría absoluta en el Congreso y que son necesarias para formar gobierno en una primera ronda de votación.En caso de que ninguno de los espacios alcance la mayoría absoluta, como se asume, los candidatos pasan a una votación cuyo requisito es ya no la mayoría absoluta, sino una mayoría simple, es decir, contar con más votos afirmativos que negativos.mientras la delPor ello, Sánchez ya no puede lograr ser investido con la mera abstención de Junts, a no ser que la única diputada electa de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, vote a favor del bloque de izquierda, estimó la agencia de noticias Europa Press.Sin embargo, Valido reiteró que no apoyará ninguna fórmula en la que participe Vox o Sumar.Los catalanes aspiran a un nuevo referendo independentista como en 2017 y el indulto para sus líderes exiliados.