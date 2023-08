Marta, la leyenda de Brasil, entre lágrimas y con una reflexión sobre su legado

Marta, la legendaria futbolista de Brasil | Foto: AFP

La seis veces Mejor Jugadora del Mundo manifestó su camino en el deporte y cómo en la actualidad las niñas pueden seguir los ejemplos de sus ídolas para el crecimiento del fútbol femenino en todo el planeta, como en otras disciplinas.De cara al partido ante Jamaica, Marta Vieira da Silva, lloró de emoción y recordó cuáles fueron sus referentes cuando comenzó como futbolista, donde no había ídolas femeninas."¿Saben que es lo bueno? Cuando comencé no había un ídolo femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino, ¿cómo iba yo a entender que llegaría a la selección y convertirme en referencia?", indicó la jugadora en conferencia de prensa."Ahora salgo a la calle y la gente me para, los padres me dicen ‘mi hija te adora, quiere ser igual a usted'", agregó.La futbolista de 37 años, que juega en los Estados Unidos para Orlando Pride rememoró lo que hace 20 años pasaba en el mundo del fútbol femenino."Nadie conocía a Marta, ahora me convertí en referencia para muchas mujeres no solo en fútbol (...) Acabamos abriendo muchas puertas para la igualdad", remarcó.