Aseguran que los restos óseos hallados en el Río Tragadero no son humanos

El segundo rastrillaje tuvo lugar en el Río Tragadero, lindero a la chanchería del matrimonio Sena / Foto: Pablo Caprarulo.

Resultados del rastrillaje

A dos meses de la desaparición, Gloria Romero, madre de la joven de 28 años, realizará este martes a las 20 una vigilia en la plaza 25 de Mayo

La movilización de este martes liderada por la madre de Cecilia Strzyzowski / Foto: Pablo Caprarulo.

Foto: Pablo Caprarulo.

El Presidente recibió a la madre de Cecilia Strzyzowski

Detalles del caso

Foto: Pablo Caprarulo.

Expertos en medicina forense determinaron este martes que los restos óseos que habían sido hallados en un segundo rastrillaje en el Río Tragadero, en el marco de la causa por el crimen de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, no son humanos, confirmaron fuentes judiciales.En tanto, César Sena, el esposo de la víctima y uno de los siete detenidos por el femicidio, inició una huelga de hambre, mientras que a partir de este miércoles se realizarán las audiencias orales en las que se debatirán las oposiciones a las prisiones preventivas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.Fuentes judiciales informaron que el hijo menor del matrimonio Sena comenzó este lunes unaEl abogado defensor de César Sena, Ricardo Osuna, confirmó que el Equipo Fiscal Especial (EFE) había autorizado la entrega de esos elementos, pero cuando su familia se los llevó a la cárcel fueron rechazados por el personal penitenciario.Según las fuentes, las defensas de Emerenciano y Acuña este miércoles, el jueves y el viernes realizarán las oposiciones a la preventiva ante el juez Héctor Sandoval, quien fijó tres días para presentar oralmente sus argumentaciones.Además, los abogados de César y de su madre pedirán las nulidades de las declaraciones testimoniales en los días previos a sus detenciones al considerar que fueron utilizadas para imputarlos.En tanto, los díasante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.Por otra parte, los expertos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) determinaron que los restos óseos hallados en un segundo rastrillaje en el Río Tragadero, lindero a la chanchería del matrimonio Sena, no son humanos.Este es el segundo resultado científico adverso que reciben los investigadores judiciales a cargo del caso, ya que lajunto al dije en forma de Cruz de Cecilia Strzyzowski, porque estaban "en estado de carbonización a calcinados".Los voceros añadieron que, como así tambiénEn este marco, a dos meses de la desaparición, Gloria Romero, madre de la joven de 28 años, realizará este martes a las 20 una vigilia en la plaza 25 de Mayo y pidió llevar "recipientes para poner pintura/aerosol/stencil/rodillo".La mujer encabezó en la mañana de este martes unaal frente del edificio del Poder Judicial de Resistencia, ubicado en avenida 9 de Julio 236, para pedirA una cuadra, militantes de la agrupación de Emerenciano confluyeron para pedir por su libertad y un grupo de policías acordonó la zona para que no haya ningún cruce como ocurrió la semana pasada.El presidente Alberto Fernández recibió este lunes a Gloria Romero a solas por más de dos horas en el aeropuerto de la capital chaqueña."Estoy muy conforme, charlamos mucho. No tengo ninguna bandera política y espero que con esto se termine la persecución política", dijo la mamá tras el encuentro.Cecilia Strzyzowski fue, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia., aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.De acuerdo con la causa,-colaborador de la familia Sena- y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada.Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.Además de los tres integrantes del denominado "clan Sena", por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (también asistente de los Sena), y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la chanchería).por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que a los restantes acusados por el "encubrimiento agravado" del hecho.