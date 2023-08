La Feria de Editores 2023 llega al Complejo Art Media

Feria de Editores / Foto. Archivo

Martín Kohan, uno de los ponentes / Foto: Cris Sille

Cada vez mas grande, cada vez más potente, la Feria de Editores ensancha una vez más su edición tras el éxito del año pasado

Actividades para no perderse

Beatriz Sarlo, otra expositora en la FED 2023 / Foto: Victoria Gesualdi

Otros libros recomendados en la selección del galardón también se conseguirán en la feria, como "Aquello" de Beatriz Isoldi en Paradiso o "Las series infinitas" de Pablo Farrés, en Nudista.

Otras recomendaciones

María Pía López

La Feria de Editores (FED) 2023en el Ccon más de 320 editoriales de América Latina y España, más de unacomo el estadounidense Peter Rock, la brasileña, y la modalidad que desde hace una década conjura la sinergia con el público: el encuentro cara a cara entre editores y lectores., en el espacio cultural de avenida Corrientes al 6271, la FED reúne un potente panorama de la edición independiente del país, una oferta pluralísima de narrativa, poesía, ensayo, híbridos, rescates, infantiles, inhallables, libros como objetos por la singularidad de sus publicaciones donde prima la calidad, el cuidado y el amor por cada uno de esos volúmenes, libros chiquititos, urgentes o a destiempo,Este año sus seis calles que ofician de pasillos llevan los nombres dey suman como homenaje a, tres autores que fallecieron en el último tiempo y cuyos textos se encuentran en los stands para volver a ser leídos con reediciones y nuevos libros: "Ya te llegará" (Eterna Cadencia) que reúne la correspondencia entre Kamenszain y su amiga, la mexicana Margo Glantz; "Peripecias del no" (Interzona), reedición de la segunda y última novela de Chitarroni publicada en 2007 y el de poesía "Una inmodestia desproporción" (Mansalva); también están los tres que editó Sigilo de Cohen: "Llanto verde", "La calle de los cines" y "Algo más".A la par que editores y editoras del otro lado del mostrador venden sus libros de primera mano, en contacto directo con lectores, la feria involucra un espacio para tomar algo, otro para donar sangre (los días jueves y viernes con previo aviso a feriadeeditores.com.ar/colecta-de-sangre) y una agenda nutrida de firma de ejemplares y más de una docena de charlas sobre narrativas regionales, bibliotecas, ceremonia del te y meditación, poesía, feminismos o literatura multiespecie.El viernes habrá diálogos entre(de Harwicz se consigue su nuevo ensayo "El ruido de una época", publicado por Marciana); entre Alejandra Kamiya e Isabel Zapata y entre Osvaldo Baigorria y Martín Kohan, quienes intercambiarán ideas sobre los usos, prácticas y recorridos sobre sus bibliotecas.(El sábado, en cambio, las actividades, sobre imaginación científica y literatura con Juan Cárdenas, Roque Larraquy y Soledad Quereilhac, o sobre cómo narrar el horror, en tanto que el cierre de la jornada estará a cargo del estadounidense Peter Rock, el autor de "Mi abandono", "Klickitat" y "Los nadadores nocturnos", títulos publicados por la editorial Godot.Mientras quetendrá con dos de sus alumnas, Hinde Pomeraniec y Sylvia Saítta a propósito de sus clases en Filosofía y Letras tras el retorno de la Democracia, publicadas por la editorial Siglo XXI; y el diálogo entre dos activistas antirracistas, la afroargentina Miriam V. Gomés y la brasileña Djamila Ribeiro, quien visita la Argentina para presentar la edición local de su "Pequeño manual antirracista" y "Cartas para mi abuela" (Mandacaru + tinta limón) dos libros en los que comparte su mirada sobre el racismo y desarma el mito de la "democracia racial" en Brasil, el cual perpetúa desigualdades y prácticas racistas más allá de los repudios morales individuales.Con doble rol, este año la mexicana Jazmina Barrera participa en un diálogo con Marcial Gala (Cuba) y Gabriel Payares (Venezuela) y desembarca con la edición de "Cuaderno de faros" a cargo de Alto Pogo, un libro híbrido que va entre el ensayo, la novela y la autobiografía, pero la escritora también llega como editora de Ediciones Antílope, sello mexicano fundado con Isabel Zapata, otra escritora que también desembarca en Buenos Aires con dos de sus libros editados acá, "In vitro" (Excursiones) y "Una ballena es un país" (Rosa Iceberg).Cada vez mas grande, cada vez más potente, la Feria de Editores ensancha una vez más su edición tras el éxito del año pasado con ampliación horaria hasta más tarde, catálogos robustecidos y novedades literarias a medida de cada lector y lectora, incluidos los más chiquitos con editoriales especializadas en infancias, como Iamiqué o Limonero, que presenta "Capitán nudo", una desopilante historia de aventuras ideada por una sombra.Como si fuera poco que dos de sus títulos integran la lista de novelas finalistas del Premio Filba Medifé -"Para que sepan que vinimos" de Marina Yuszczuk y "Una oportunidad" de Pablo Katchadjian- la editorial Blatt y Ríos desembarca, además, con la edición de "Pundonor", una obra de teatro que es un libro breve y actual de la dramaturga Andrea Garrote sobre los escraches en redes sociales, y con "La interlengua" de Monica Zwaig, protagonizada por una francesa -como ella- que se instala en Argentina y decide estudiar italiano.Otros libros recomendados en la selección del galardón también se conseguirán en la feria, como "Aquello" de Beatriz Isoldi en Paradiso o "Las series infinitas" de Pablo Farrés, en Nudista. Un título que llega con carta de recomendación del boca a boca, como ya ocurrió con otros de sus libros como "Los árboles caídos también son el bosque" (Bajo la luna) - es "La paciencia del agua sobre cada piedra" (Eterna Cadencia), el último volumen de relatos de Alejandra Kamiya, donde la autora labra las palabras para llegar a una profundidad porosa que dialoga con la naturaleza, la experiencia y con los vínculos entre los seres vivos., relatos cortos e íntimos de no ficción sobre temas tan enormes como mínimos e íntimos: la felicidad, la salud, la amistad o el vínculo con una abuela, como el que escribió Martín Felipe Castagnet, "Unos ojos recién inaugurados". O los de Caja Negra, la editorial argentina que se posicionó como caja de resonancia sobre temas tan actuales como distópicos y que ahora lanza, por ejemplo, uno dedicado a reino fungi, "Los hongos del fin del mundo", de la antropóloga Anna Lowenhaupt Tsing. Si de editoriales que dieron saltos se trata, también estarán los títulos de Futurock, un catálogo con ensayos, ficciones y libros de música., deque sigue la línea de sus libros "Apuntes para las militancias" y "Quipu", mientras que Marea Editorial desembarca con su histórico catálogo y con títulos salidos del horno hace poco meses, como la novela de Marcos Rosenzvaig "Yo, Santucho", una ficción a partir de la historia argentina, sobre un taxista obsesionado con la vida del líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho.En otro orden, un poco en coincidencia con la feria se relanza la editorial Fadel&Fadel de poesía y ensayo con libros super cuidados que procuran la calidad de lo artesanal sin perder de vista la vanguardia. Pero la poesía, para la escena independiente argentina, tiene muchas joyas y autores por descubrir en varias editoriales, dos por las que hay que pasar son Gog y Magog y Caleta Olivia, ésta última presenta "Las mejores amigas", Flor Monfort y Noe Vera con poemas que comparten el ahora y la nostalgia del futuro. Además, en la distribuidora Blatt y Ríos se podrá conseguir la poesía reunida de Cecilia Pavón de 2001 al 2023 publicada con el título "Diario de una persona inventada".Desde Córdoba Caballo Negro presenta en suelo porteño su catálogo y el lanzamiento de "Aiwa", de Sergio Bizzio, mientras que la editorial Chai de la misma provincia desembarca con libros de muy buena recepción como "El vestido blanco", de la escritora y curadora francesa Nathalie Léger, que investiga la historia de la artista italiana Pippa Bacca quien, como parte de una performance se propone viajar desde Milán hasta Jerusalén vestida de novia, pero a las pocas semanas es hallada muerta en las afueras de Estambul.De autoras internacionales, tanto en ensayo como narrativa, en Eterna Cadencia se recomienda "Estanque", novela debut de la irlandesa Claire Bennet, con traducción de Laura Wittner; en tanto que Godot sigue en la línea de la filósofa eslovena Renata Salecl con un libro nuevo -suman cinco los del catálogo-, "Humanovirus", en el que indaga sobre el impacto social y conductual que generó la pandemia. En materia de rescates, Siglo XXI edita por primera vez en español "La muerte de la naturaleza", un libro de Carolyn Merchant publicado en 1980 de larga data pero con la misma vigencia en torno a tres preocupaciones: feminismo, ciencia y ambientalismo.(Alto pogo) donde se basa en hechos históricos, como el bombardeo a la Plaza de Mayo, y manipula íconos, símbolos y personajes con la impunidad que le brinda la literatura,-que también participa en charlas- lanza"Escritor profesional" (Godot) y así lo presenta: "El escritor profesional se muestra en redes, opina sobre los temas de su tiempo, declara en contra de las injusticias, pero nunca pone en jaque la raíz del problema, la crítica es vacía".Desde Uruguay, Criatura vuelve a la feria con una colección de cuentos de Mario Levrero, "El portero y el otro", de Mario Levrero, título publicado en 1992 que explora algunos de los temas presentes en la obra del uruguayo, como el humor, lo onírico, el Espíritu, el diario, la apelación a la historieta o al policial.Para acompañar la espera en el ingreso, este año, las y los visitantes contarán con un espectáculo de magia, y recibirán de regalo un libro "La traición" con textos de Nicolás Artusi, Luis Chitarroni, María Sonia Cristoff, Camila Fabbri, Betina González, Violeta Gorodischer, Luis Gusmán, Carla Maliandi, Edgardo Scott, Javier Sinay, Damián Tabarovsky y Soledad Urquia. Se editarán 9000 ejemplares.