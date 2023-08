Suecia, pionera en políticas feministas que vive un giro conservador

Fridolina Rolfo, una de las figuras de Suecia en el Mundial Femenino 2023 | Foto: AFP

En tiempos en los que en Argentina y la región se debate la necesidad de políticas públicas de cuidado de niñeces, Suecia es un país de referencia que hace 40 años otorga licencias igualitarias para madres y padres, una política que encaja en una historia de gobiernos feministas que, en los últimos tiempos, dio un giro conservador con la llegada del último gobierno.Con el equipo de fútbol de esa nación, el combinado albiceleste se enfrentará mañana en el cierre de la primera fase del Mundial Femenino de Fútbol.Esta nota es parte de una serie de publicaciones de la Agencia de Noticias Télam que, tal como hizo en el proceso que consagró campeón mundial a Argentina en Qatar, acompaña la cobertura deportiva del Mundial AFA en Australia y Nueva Zelanda para conocer la situación de los países con los que juegan las argentinas desde una mirada enfocada en derechos e igualdad de género, rescatando referentes artísticas, del fútbol y militantes sociales.La periodista feminista sueca Jenny Rönngren, editora de noticias en Syre (Oxígeno, en español), un periódico independiente verde libertario, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y cofundadora del medio Feministiskt perspektiv (Perspectiva feminista, en español) colabora para trazar este panorama."En estos momentos tenemos una temporada baja, sin expectativas de mucho progreso igualitario a nivel legislativo. Antes de las elecciones parlamentarias, el año pasado, teníamos un gobierno verde-socialdemócrata autodenominado feminista", detalló la profesional en diálogo con Télam.En 2015, el entonces primer ministro Stefan Löfven fue uno de los fundadores de la campaña HeForShe, un movimiento de ONU Mujeres creado en pos de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y un año antes había adoptado una política exterior explícitamente feminista.Pero en 2022, con el nuevo gobierno, eso terminó. El ministro de Asuntos Exteriores, Tobias Billström, dijo que la igualdad de género era "fundamental", pero que no iban a continuar con la política exterior feminista porque "esa etiqueta oscurecía" el hecho de que la política exterior sueca debía defender los "valores suecos".Para Human Rights Watch, se trató de un paso en la "dirección equivocada"."Es que ahora gobiernan conservadores, cristianodemócratas y liberales, dependiendo de la extrema derecha que es el partido más votado", explicó Rönngren, quien añadió que "han priorizado adoptar leyes que promueven principalmente la represión, favorecer a los ricos y dar paso al militarismo"."Francamente, me sorprende que el gobierno aún no haya cerrado la autoridad de igualdad", completó.El Ministerio de Igualdad existe en Suecia desde 1954 y dos décadas después el país concedió a los padres el derecho a compartir el permiso pago por nacimiento de hijas e hijos, un beneficio que antes sólo era para las madres.Un año después se amplió hasta la semana decimoctava de gestación el derecho al acceso al aborto, una práctica que era legal desde 1938 pero sólo por razones médicas, humanitarias y eugenésicas.Ense convirtió en el primer país del mundo que introdujo una. Una década después, enEn relación a la identidad de género, Rönngren contó que su país "es el único de los nórdicos donde el género legal todavía no se basa en la autoidentificación".El gobierno propuso recientemente una reforma del reconocimiento legal de género, pero en contraste con la propuesta presentada el año anterior, el nuevo borrador no llega a cumplir con los estándares de derechos humanos, ya que requiere un examen médico y la aprobación de un consejo nacional y no está basado en la autopercepción.A modo de resumen, la periodista explicó que "", aunque planteó "observar las intersecciones", en el sentido de que "antes, la mayoría de las personas con salarios bajos que se consideraban pobres eran mujeres solteras, y en la actualidad son hombres nacidos en el extranjero"."Esto, a pesar de que las mujeres siguen siendo discriminadas en el pago y las condiciones de la vida laboral. El gobierno feminista anterior también faltó en pasar la ley de identidad de género que tenían prevista", completó su mirada.Además, consideró que "frente a las amenazas hacia los derechos humanos y la democracia hace falta movilización", pero reconoció que "mucha gente que ha estado luchando contra este desarrollo desde siempre está completamente exhausta".La mayoría de las organizaciones en Suecia están agrupadas en Sveriges Kvinnoorganisationer (Organización de Mujeres de Suecia, en español), una confederación de casi 50 entidades.Cuando se buscan antecedentes se destaca el Grupo 8 formado por Barbro Back Berger, Birgitta Bolinder, Gunnel Granlid, Birgitta Svanberg, Greta Sörlin, Ulla Torpe, Anita Theorell y Åsa Åkerstedt, las feministas más influyentes entre 1968 y principios del siglo XXI, que dejaron un legado en la militancia y políticas igualitarias.Otra referente es Margot Elisabeth Wallström que fue ministra de Asuntos Exteriores de Suecia desde 2014 a 2019 y lideró la política exterior feminista.En la cancha, se destacan Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö, Sofia Jakobsson, Magdalena Eriksson y Caroline Seger,En un posteo en redes sociales, la embajada de Suecia en Argentina señaló que "el año pasado, Suecia demostró su poderío en la EURO de fútbol femenino al alcanzar el tercer lugar, compartido con Francia, y en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, se llevaron la medalla de plata" y recordó que "desde 2021, la selección femenina recibe la misma compensación que la selección nacional masculina, un gran paso hacia la equidad en el deporte".En cine, con el mandato entre 2011 y 2021 de Anna Serner como titular del Instituto Sueco de Cine, el porcentaje de largometrajes en el que creativas y técnicas mujeres participaron como guionistas, directoras o productoras terminó de afianzar el enorme crecimiento que ya se registraba en años anteriores, llevándolo casi al 50%.Con pioneras como Ebba Lindkvist -la primera sueca en dirigir una película en 1910- y Anna Hofman-Uddgren, la línea de cineastas tuvo continuidad y fuerte presencia hasta la actualidad, con figuras como Ninja Thybergny Mia Engberg.ABBA y Roxette son bandas que suenan aún en Argentina.Figuras como Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, cantantes de la icónica banda ABBA; Marie Fredriksson, de Roxette; y las actuales y populares artistas de pop y géneros alternativos como Zara Larsson, Tove Lo y Robyn, la escena musical en Suecia siempre contó con mujeres en sus primeras líneas.En 2018. el país nórdico fue el primero en organizar el Statement Festival, un encuentro "libre de hombres cis" que convoca únicamente a personas que se identifican como mujeres, transgéneros o no binarias.Este miércoles las 'muchachas' argentinas jugarán un nuevo partido decisivo con Suecia, una participación que quedará en la historia por haber llegado profesionalizadas y lograr récord de ráting en la TV Pública.