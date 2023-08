Críticas a Bullrich por sus dichos sobre Aerolíneas, el Central y los militares

Tal como cuando propuso el "blindaje" estilo 2001, la precandidata vuelve a cosechar críticas de propios y ajenos. Foto: Twitter

Patricia dijo que va a entrar con una cámara al Central a buscar las reservas y Milei la trató de "bestia" https://t.co/wpdPfW44wf — Javier Milei (@JMilei) August 1, 2023

Repudio por sus dichos sobre los millitares





Foto: Nicolás Varvara. "Por supuesto hubo otros que participaron en Malvinas que eran terribles asesinos, como es el caso de Alfredo Astiz, pero otra cosa muy distinta son los colimbas obligados a ser colimbas. Esos creemos que la justicia debería rever qué responsabilidades tuvieron, porque ser colimba era una obligación", señaló.

Criticas por Aerolíneas

.@patobullrich: "Hoy tenes muchisimas ciudades del país que no estan conectadas por avión, no tenes un verdadero sistema federal de aviación"

El sistema federal de aviación. 👇 pic.twitter.com/zJZeeIZoQI — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) August 1, 2023

Sobre Santiago Maldonado

Denfensa del recorte del 13% a jubilados

Tenso momento en San Luis

Foto: Nicolás Varvara.

Foto: Nicolás Varvara.

La precandidata presidencial de, al tiempo que fue increpada en San Luis por parte de un grupo de jóvenes militantes.Bullrich"Lo único que es físico, salvo algunos dólares que se necesitan para llevar a los bancos, es el oro. Después son asientos contables. No es que están en una bóveda en el Banco Central", replicó C5N el postulante a jefe de Gobierno porteño de JxC Martín Lousteau.El precandidato radical a la intendencia porteña desestimó la propuesta de la líder de los "halcones" del PRO y la definió como un intento de "golpe de efecto" en la campaña para las PASO."La contabilidad del Banco Central es muy transparente. Todos los días se publica", explicó el senador y enmarcó los dichos de Bullrich en la "autocrítica" que la coalición hace con la administración del exmandatario Mauricio Macri, un período en el que, dijo, hubo "un problema de diagnóstico".Quien también cuestionó la iniciativa de Bullrich fueMilei, quien, dijo no obstante que "la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios por lo que puede que no hayan notado el punto".Bullrich dijo además que "hay militares que terminaron injustamente presos" y cosechó el repudio del secretario de Derechos Humanos , Horacio"La candidata presidencial del PRO Patricia Bullrich nuevamente tuvo manifestaciones lamentables en el marco de la campaña electoral y sostuvo que hay militares que lucharon en Malvinas y que 'les achacaron una historia y muchos terminaron injustamente presos'. Manifiesto mi", señaló Pietragalla en un comunicado.En una visita que hizo a veteranos de guerra de la zona de Punta Alta, cercana a Bahía Blanca, Bullrich dijo que muchos de los que estuvieron en la Guerra de Malvinas "terminaron injustamente presos sin el reconocimiento de haber estado luchando por la patria", según consigna una nota publicada hoy por Página/12 que el funcionario posteó en sus redes.Al respecto,También fue cuestionada por el presidente de Aerolíneas Argentinas,, luego de que afirmara que era necesario "achicar las estructuras" de esa empresa y que se debía lograr que "el Estado no aporte más dinero" para su funcionamiento "en un plazo corto"., publicó Ceriani en Twitter.Bullrich se refirió este martes, además, a la muerte de Santiago Maldonado y aseguró que "la verdad es incontrastable y no se defiende sola, porque si nosotros no le poníamos la fuerza y el coraje que le pusimos al caso hoy hubiera sido al revés y la teoría de que hubiera sido desaparecido hubiera triunfado".La precandidataBullrich fue increpada este martes por un grupo de jóvenes militantes mientras daba una conferencia de prensa en la ciudad de San Luis, donde realizaba una recorrida proselitista, y se vio obligada a cambiar de lugar y refugiarse en un café.La tensa situación se inició cuandoLa joven se resistió y, junto a ella, un puñado de personas que la acompañaban comenzó a gritarle: "¡Asesina, vos vendiste a los compañeros Montoneros! ¡Andate, no te queremos acá!", entre otras acusaciones, situación que derivó en que la dirigencia se refugiara en un espacio cerrado.que estoy recorriendo el país, es un grupo político con consignas claras que viene a generar esta situación con un método totalmente fascista que es el escrache", apuntó Bullrich.Pese al altercado, la exministra de Seguridad se comunicó por videollamada con el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, y le brindó su respaldo."Como ganamos en San Luis y como vamos a ganar a nivel nacional, con el voto popular, vamos a defender con toda nuestra fuerza y nuestra legitimidad lo conseguido. A Claudio lo vamos a acompañar desde el 10 de diciembre. Y", dijo.La exministra comparó la situación que vivió en la capital puntana con lo que ocurre en Jujuy: "Es exactamente lo mismo, lo que quieren hacer es que si nosotros llegamos al gobierno y somos bendecidos por el voto popular, quieren ponernos piedras en el camino".