Turetsky: "Nuestro soprano es nuestro diamante, es uno en un millón"

Los coros Turetsky y Soprano, dos formaciones rusas -una integrada por hombres y la otra por mujeres-,con localidades ya agotadas “Canciones de la Unidad” que para su mentor, el músico y vocalista Mikhail Turetsky, “busca tender puentes de amistad y romper el hielo de la desconfianza”.“No importa de qué país seamos ni qué idioma hablemos, el lenguaje de la amistad es universal.”, describió Turetsky en comunicación con Télam.El tenor nacido en Moscú hace 61 años y que en 1989 dio inicio a la agrupación coral con su apellido -que actualmente comparte con otras nueve voces masculinas-, apunta que en pos de forjar esa comunión con las audiencias que visita “”.Para(la primera fue en julio de 2022 en el Teatro Gran Rivadavia) que con entradas gratuitas agotadas se concretará mañana desde las 18 en la sala ubicada en Av. Corrientes 1639, volverá a sumarse la formación femenina Soprano.El grupo de mujeres integrado desde 2015 por siete voces participa de una conjunción de cantos puesta al servicio de un repertorio que contempla, desde el pop hasta la ópera y desde el jazz hasta el folclore ruso.Sin tocar asunto alguno de la realidad política internacional que involucra a su país, el artista subraya el carácter cultural de estas actuaciones donde, dice,”.- El Coro Turetsky es un proyecto único. Somos un coro en el escenario, un grupo artístico. Hemos ido más allá de los muros del conservatorio y la filarmónica. No sólo cantamos "vestidos de chaqueta". Este no es el coro que se coloca en dos filas, sino es un espectáculo lleno de color en el que cada uno es una estrella. Cualquiera de nuestras actuaciones es toda una historia que compartimos con el público porque nuestros conciertos tienen elementos de shows musicales, cambios de vestuario y lo más importante es que siempre cantamos en directo y utilizamos la polifonía (ensamble de sonidos que construyen una melodía) que es algo muy atractivo, incluso para el espectador más sofisticado.- Mi conjunto contiene todos los timbres de voces masculinas: desde el bajo-profundo más grave hasta la soprano masculina, que es nuestro "diamante". Un hombre con esos datos vocales es uno entre un millón.- Estoy muy orgulloso de mi conjunto formado sólo por hombres: no me han abandonado en muchos años. Y eso significa que doy sentido a sus vidas. Empezamos juntos hace más de 30 años, viajamos por todo el mundo: América, Europa, Rusia. Creé el proyecto femenino Soprano de una manera diferente. Anuncié un casting para el que había muchas candidatas. Para mí era importante tener amor por la música desde la infancia y, por supuesto, tener una formación musical. Y hoy estoy orgulloso de Soprano: rompe récords y no existe otro grupo igual en el mundo. Spice Girls duraron seis años y se separaron por motivos personales. Pero Soprano es una hermandad. Eso quiere decir que establecí una buena relación creativa allí.- Reuní a los dos conjuntos por primera vez para el evento musical "Canciones de la Victoria" en 2015. En 2017, adquirió carácter internacional y se realizó en la plaza central de Berlín. En 2018, el proyecto se convirtió en todo un maratón cultural e histórico y se dio a conocer ampliamente en el extranjero bajo la denominación “Unity Songs” con la que en 10 días se celebraron conciertos en ocho países (Francia, Eslovenia, Austria, Alemania, Bielorrusia, Rusia, Israel y Estados Unidos). Durante sus ocho años de existencia, el proyecto ha batido varios récords: la primera actuación en Poklonnaya Gora (Moscú) atrajo a 150.000 espectadores, y la retransmisión en línea de 2017 del concierto en Gendarmenmarkt (Berlín) fue vista por más de 8 millones de personas. Hasta la fecha, el proyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal de Moscú y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha tenido lugar en 34 países, reuniendo una audiencia combinada de más de 17 millones de espectadores offline y online.- Actualmente, la geografía de nuestras giras ha cambiado. Hay muchos países a los que nos invitan y en los que somos bienvenidos: son países de Asia, América Latina y ahora China se está abriendo para nosotros.- No develaré todas las cartas ni nombraré todas las obras de nuestro repertorio. Sólo diré una cosa: combinamos hábilmente canciones conocidas en español, clásicos mundiales y folclore ruso.- Para nosotros era muy importante elegir canciones universales. Hacemos historia local, seleccionamos cuidadosamente el repertorio de cada concierto. Actuamos en países donde nadie habla ruso y pocos hablan inglés. Y en todas partes nos comunicamos con el público en una lengua que entienden. En nuestros grupos hay artistas que hablan español, portugués, francés. Antes de los grandes conciertos invitamos a profesores que dan clases de pronunciación y nos ayudan a construir frases correctamente. Y podemos interpretar el himno del país invitado, un hit local, una canción popular rusa en la lengua del país anfitrión.