La empresa que usó las "células inmortales" de Henrietta Lacks acordó con su familia

El acuerdo se alcanzó casi dos años después de que se presentara una denuncia en el estado estadounidense de Maryland / Foto: TW.

Detalles del caso de Henrietta Lacks

La familia de Henrietta Lacks, la mujer afroestadounidense con "células inmortales" que permitió revolucionar la medicina moderna hace 70 años, alcanzó un acuerdo con Thermo Fisher, la empresa de biotecnología que usó el material genético de la mujer sin su consentimiento, anunciaron este martes los abogados., señalaron los abogados de la familia Lacks, Ben Crump y Chris Seeger, en un comunicado difundido este martes, según consignó la agencia de noticias AFP.Sin embargo,que se alcanzó casi dos años después de que se presentara una denuncia en el estado estadounidense de Maryland.Thermo Fisher Scientific Inc también confirmó el acuerdo con las mismas palabras que los letrados de la familia.EnHenrietta Lacks,en el Hospital Johns Hopkins de, pero durante losque fueron enviadas a un investigadorEl investigador se dio cuenta rápidamente de que, eran extraordinarias porque, es decir, fuera del cuerpo humano, y multiplicarse hasta el infinito, convirtiéndose en "las primeras células humanas inmortales" que crecieron en un laboratorio.Esto permitió a farmacéuticas de todo el mundo desarrollar vacunas, especialmente contra la poliomielitis, tratamientos contra el cáncer y algunas técnicas de clonación.y no entendió el alcance,el éxito de ventas(The Immortal Life of Henrietta Lacks)."Llevan 70 años usando sus células y la familia Lacks no recibió nada a cambio de este robo", denunció su nieta Kimberly Lacks en 2021, cuando la familia dijo que tenía la intención de presentar una denuncia y acusó a Thermo Fisher Scientific de lucrar con la comercialización de las células.Henrietta Lacks hubiera cumplido hoy 103 años. La empresa de biotecnología no respondió a las consultas de la AFP sobre el asunto.