Duras críticas a un museo por ofrecer entradas gratis a niños y niñas con notas altas

El acceso al museo cuesta 15 euros para adultos y 8 para los menores de 18 años.

"El museo es un servicio público para todos y me parece denigrante tener que explicarle a un niño que los demás pasan gratis porque han tenido mejores notas, porque él es más tonto"

Un museo de Alemania, el Deutsches Museum de Múnich, decidió ofrecer entradas gratuitas a todos aquellos estudiantes que hubieran superado el grado con la máxima calificación, una iniciativa que recibió un aluvión de críticas por ser una medida "discriminatoria y peligrosa".Justo con el comienzo de las vacaciones de verano en ese país europeo, el museo -uno de los más visitados de Alemania- anunció queal museo que se dedica a exposiciones de ciencias naturales, cuyo acceso cuestade 18 años.La dirección del Deutsches Museum invitó a visitar el museo gratis a todos aquellos niños que hubieran superado el curso con la calificación "1" (es la mejor nota en la educación primaria bávara) y la oferta estaba pensada para el 31 de julio -el primer día de vacaciones-, pero la iniciativa provocó, que se iniciaron en las redes sociales.En la fila para ingresar al museo, la madre de Gisela, una chica que obtuvo 1 en una de las materias, celebró la medida:Sin embargo, otros visitantes del espacio cultural, como el padre de Félix de 7 años, no opinó lo mismo en diálogo con el periódico ABC:. Lo sostuvo evitando que su hijo escuchara la conversación con los periodistas.Como sucede en estos tiempos volátiles, las redes sociales fueron el epicentro del debate: una "gran acción", elogiaron algunos. "¿Por qué debería ser malo premiar las buenas notas? Siempre ha sido así", escribió otro usuario. Pero también dijeron: "Hay niños a los que no les resulta tan fácil la vida y que, a pesar de la diligencia, no consiguen un A.y se divide claramente"."La entrada gratuita a un museo debería ser accesible para todos los niños, sin importar de dónde vengan, cómo se llamen o qué notas escolares tengan. Es una lógica cruel", criticó por su parte el semanario alemán Der Spiegel e incluso se mofó de la medida.También en declaraciones recogidas por medios europeos, el sociólogo Aladin El-Mafaalani sostuvo que, además de su esfuerzo, al reflexionar sobre la