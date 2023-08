Nuevas tarifas para Edesur y Edenor pero sin aumento para los niveles medio y bajo

Las facturas deberán indicar el nivel de segmentación de cada usuario. /Foto: archivo.

El cuadro tarifario

Las tarifas no residenciales

Los últimos aumentos

Más información en las facturas

✍️ Firme dos resoluciones para instruir a EDENOR y EDESUR a mejorar la identificación del nivel de segmentación tarifaria en sus facturas.



El cambio de diseño apunta a que los usuarios residenciales corroboren con mayor facilidad el nivel de subsidio que se les aplicó en el… pic.twitter.com/Uq3SbgOMsT — Walter Martello (@WalterMartello) August 1, 2023

Elpara los usuarios de las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur, que se aplican desde este martes y hasta el 31 de octubre próximo, en los cualesy sí lo hay para el segmento de consumo más alto, de 5,5% en promedio.La medida se estableció a través de las resoluciones 573/2023 y 574/2023, publicadas en el Boletín Oficial.que la Secretaría de Energía determinó la semana pasada a través de la resolución 612/2023, el ENRE aplicó los nuevos cuadros tarifarios en los cuales los usuarios residenciales de los niveles 2 y 3 (hasta 400 kilovatios hora por mes subsidiados) no tendrán modificaciones.Mientras que los residenciales del nivel 1 tendrán un incremento en promedio del 5,5%,De todos modos, como la misma resolución de Energía estableció a partir de este martes en $ 717 por megavatio hora, el valor del gravamen destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), en las facturas del nivel 2 se traducirá en un incremento de 2% promedio.Igualmente,, siendo este porcentaje decreciente en la medida que aumentan los consumos hasta llegar al 12% promedio.En el caso de los usuarios de Tarifa General - para uso no residencial- habrá un incremento de 6% en promedio para la categoría G1, mientras los G2 y G3 aumentan en promedio 8% y 9%, en ambas distribuidoras.También dentro de este segmento, que abarca a comercios e industrias, los usuarios T2 aumentan en promedio un 9% para los de Edenor y un 10% para los de Edesur.Mientras que los T3 baja y media tensión aumentan en promedio entre 10% y 13% (Edenor) y 11% y 14% (Edesur).Por su parte, los Gudis (demandas mayores a los 300 kilovatios) en baja tensión se mantienen igual en Edenor pero en media tensión disminuyen un 1%, misma magnitud con la que se reducen los valores para ambos segmentos en Edesur., y fue el tercero luego de un aumento en febrero y otro en abril, que completaron una suba promedio del 87,2% en el año para los tres segmentos residenciales.Pero en esta oportunidad, en los cuadros tarifarios a aplicarse con el inicio del nuevo mes no hubo modificaciones para los valores que tenían los niveles 2 y 3 y sólo se ajustaron los precios para el 1 de mayor poder adquisitivo.Por otra parte, y en las mismas resoluciones,de energía eléctrica.Martello determinó en relación con la información sobre el nivel de segmentación tarifaria (N1-N2-N3) aplicado en las facturas del servicio eléctrico, que la misma deberá ser "clara, legible, y estar ubicada para su fácil identificación, con el mismo o mayor tamaño de tipografía que el utilizado para la categorización del mismo"., indicó este martes Martello en Twitter.Destacó que "el cambio de diseño apunta a que los usuarios residenciales corroboren con mayor facilidad el nivel de subsidio que se les aplicó en el período liquidado".En ese sentido, Martello sostuvo que "esto permitirá que quien observe alguna discrepancia entre el nivel asignado y su situación socio-económica pueda, si no lo hizo todavía, anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), y si ya se inscribió, solicitar un cambio de categoría o una evaluación de su caso".