Femicidio en Concordia: confirman que los restos hallados son de Luisina Leoncino

La víctima tenía 24 años / Foto: Facebook

El lugar donde hallaron el cuerpo, en Pampa Soler, Concordia / Foto: Google Street View.

La víctima fue registrada por las cámaras de seguridad ingresando a la casa del detenido / Foto: Facebook

El horror en la historia familiar

La Justicia de Entre Ríos confirmó que, la joven de 24 años que desapareció el pasado 9 de julio y por cuyo femicidio hay un acusado con prisión preventiva.Si bien la prueba de ADN aún no está disponible, un médico forense del hospital Felipe Heras, mediante el cual la víctima fue identificada, explicó hoy a Télam el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Concordia, José Costa.Los restos, tras el análisis llevado adelante por los investigadores sobre filmaciones y entrecruzamientos telefónicos que llevaron a sospechar que allí habían sido descartados porLa pesquisa se orientó hacia "El Ñoño", trasque contó que la madrugada del pasado lunes 10 de julio llevó a Luisina hasta una vivienda situada sobre la calle Santos Vega al 1.200, del barrio 6 de febrero.Allí, las, detalló el fiscal a Télam. Según contó Costa, días más tarde y en distintos momentos,las mismas cámaras muestran ay un casco para no ser identificado".Por eso, la Justicia le tomó declaración al sospechoso y ante las "incongruencias, dudas y ciertas actitudes", el juez de Garantías de Concordia Germán Dri dictóal considerar acreditada su participación en el hecho.Benítez, que permanece en la Unidad Penal 3 de Concordia,y hasta este martes se negó a declarar.El fiscal de Concordia explicó queel acusado y la víctima, aunque adelantó que durante esta semana se avanzará sobre "cámaras, celulares, testimonios de allegados y resultados de pericias y rastrillajes" realizados en la casa del imputado para poder tener más claro lo ocurrido., cuando hace menos de cinco meses, la noche del lunes 6 de marzo último, fue asesinada de tres balazos en la puerta de su vivienda por un compañero de trabajo que "tenía una obsesión con ella" y que luego se suicidó.Ese femicidio fue cometido en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Guarumba, entre calles Eva Perón y Entre Ríos, de Concordia, donde la joven estaba con unas amigas a la que había llamado luego de ver apoyado en su auto Ford Fiesta blanco, en la puerta del edificio, aPassarella y Leoncino "eran sólo compañeros de trabajo, no tenían una relación de pareja o sentimental sino que había una obsesión del muchacho con la chica", explicó el fiscal de Género local, Mauro Jaume.Según declararon las amigas de Valeria,y le había insistido numerosas veces en iniciar una relación, aunque la joven no quería.Ese día, cuando la joven bajó del departamento, Passarella se aproximó, extrajo. Luego subió a su auto y a unos 150 metros se suicidó de un tiro.