Kicillof: "La derecha tiene un solo programa y varios candidatos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección,, dijo que "la derecha tiene varios candidatos y un solo modelo", que propone "ajustar, ir para atrás, restringir y quitar derechos", en declaraciones de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo."Tenemos una tarea muy importante desde la dirigencia política, desde los militantes, que es contar estos dos modelos, porque la derecha tiene varios candidatos y solo modelo", expresó el mandatario esta mañana en declaraciones a FM Rock and Pop.Asimismo, Kicillof dijo quey remarcó que cuando los candidatos opositores hablan de "reducir el Estado significa no más universidades, ni más escuelas, ni más viviendas".El gobernador, aunque admitió que "hay que mejorar los salarios, hay sectores que están complicados para llegar a fin de mes".En ese sentido,, pero indicó que en ese lapso"Nosotros abrimos 168 y arreglamos 6.000. En el conurbano cuando asumimos en 2019 había 100.000 cuadras de tierra, sin pavimento en zonas urbanas. Nosotros llevamos pavimentadas más de 11.000 cuadras que eran de tierra en dos años", remarcó.Luegoque conectará a 12 municipios bonaerenses: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui y beneficiará a más de 12 millones de habitantes de la provincia."Por ejemplo para ir de La Matanza a Ezeiza había que ir por Capital, una hora veinte, y con la Presidente Perón se va a poder hacer en 20 minutos, y es muy injusto que el Conurbano y el Gran Buenos Aires no esté conectado entre sí", añadió.En otro tramo de la entrevista,: "El otro día tuvimos que contestarle al intendente, ex intendente, presidente de Independiente, por temas de seguridad".. Lo que es obra o inversión provincial aparece como local", concluyó.