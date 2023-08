Bahillo: "Por decisión de Massa el sector vitívinicola no va a pagar más retenciones"

El sector vitivinícola no pagará más retenciones desde septiembre / Foto: Archivo.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo este martes que el sector vitivinícolaprepara para las economías regionales, para los primeros días de septiembre."Una de las cuestiones del denominador más importante que pidieron las economías regionales es la eliminación de las retenciones y nosotros tenemos la medida lista para los primeros días de septiembre", indicó Bahillo.Bahillo indicó que el ministro de Economía "entendió este contexto y tomó medidas fundamentales para dinamizar las economías regionalescon fuerte impronta vitivinícola como es Mendoza".En esta línea, explicó que "tomó la decisión de realizar aportes por emergencia climática para afrontar las heladas que sufrieron los productores, el dólar diferencial, que fue implementado a partir de un dialogo constante con el sector, y ahora en el mes de septiembre ya vamos a estar sacando las retenciones para seguir dotando al sector de más competitividad"."Están en un contexto particular: deuda con compromisos en dólares, esta, que afectó a productores y a las cuentas públicas, en 20.000 millones de dólares de exportaciones”, indicó el funcionario en declaraciones televisivas.El funcionario recordó además la exposición de Massa la semana pasada en La Rural: "Él habló de las retenciones en las economías regionales, recordó que no son 200 economías regionales con retenciones, que quedan sólo seis y a partir de septiembre no va a quedar ninguna con retenciones, y esto es una decisión política fundamental porque es un reclamo que venían sosteniendo los sectores productivos de Mendoza"."Nosotros sabemos quese solucionan con más producción, valor agregado y exportación", concluyó.El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, visitará este martes las provincias de Mendoza y San Luis, donde se entrevistará con empresarios y desarrollará actividades políticas, según confirmaron fuentes de la cartera de Hacienda.