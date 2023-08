Messi jugará su primer clásico ante Orlando City

Lionel Messieste miércolesMiamien la Leagues Cup, la competencia que nuclea a los clubes estadounidenses y mexicanos.El partido se jugará desde las 21 en el estadio DRV PNK de Inter Miami, ubicado en la zona de Fort Lauderdale y será transmitido exclusivamente por la plataforma Apple TV.Será el juego inicial para la instancia de eliminación de 16vos de final del torneo de dos naciones, luego de que ambos equipos clasifiquen en la primera colocación, donde el conjunto local obtuvo puntaje perfecto con 6 puntos (2-1 vs. Cruz Azul y 4-0 vs. Atlanta United ), mientras que el visitante cosechó 5 unidades (2-2 y un punto bonus por el triunfo en penales vs. Houston Dynamo; 3-2 vs. Santos Laguna).El astro argentino tomará la posta en los playoffs de la Leagues Cup para empezar a descontar en el historial de los 11 juegos disputados, con tres triunfos para la franquicia de Fort Lauderdale, dos empates y seis derrotas ante su rival estadual.El capitán del seleccionado argentino será nuevamente titular en el equipo dirigido por Gerardo Martino que buscará dar un paso más en el certamen que reúne a los participantes de la MLS y de la Liga MX de México.El ganador enfrentará la semana que viene en los octavos de final a FC Dallas o Mazatlán.Una vez más el encuentro entre Las Garzas de Miami y Los Leones de Orlando tendrá un atractivo particular. Ambas franquicias se vieron las caras por primera vez en una competencia oficial organizada por la Major League Soccer durante la pandemia del Coronavirus en 2020.El 8 de julio el triunfo por 2-1 del equipo del centro de la Florida inauguró el torneo especial "MLS is back" (MLS ha vuelto), dándole el reinició al fútbol en los Estados Unidos, siendo la primera disciplina deportiva en retomar las actividades en el país, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria en el complejo de ESPN Wide World of Sports, ubicado en las adyacencias del parque de diversiones de Walt Disney World en la ciudad de Orlando.Cuatro argentinos tuvieron presencia en el encuentro que marcó la historia joven del Clásico del Sol: el actual defensor de Boca Juniors, Nicolás Figal, los atacantes Matías Pellegrini -ex Estudiantes de La Plata- y Julián Carranza -ex Banfield- para Miami, mientras que el ex lateral Racing de Avellaneda, Rodrigo Schlegel, participó en Orlando.El lateral izquierdo Jordi Alba, excompañero y amigo de Messi y de Sergio Busquets, se sumó el lunes y podría estar en el banco de suplentes.