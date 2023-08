Una empresa estatal de correo británica lanzó primer servicio de entregas mediante drones

Royal Mail histórica empresa de correo estatal. Foto: Droneprep.

Royal Mail, la histórica empresa de correo estatal del Reino Unido,regular de distribución de correspondencia por drones comenzando por islas Orcadas, el archipiélago ubicado en el norte de Escocia.Este primer servicio permanente no solo representa un avance tecnológico en la logística de entrega, sino que también sienta las bases para la expansión de las entregas de drones en todo el archipiélago británico y en el continente durante situaciones de emergencia., al ofrecer una alternativa más rápida y confiable, especialmente en áreas remotas donde el clima y la geografía a menudo representan desafíos, informó la compañía.La ruta piloto conecta el pueblo de Stromness en las Orcadas con las islas cercanas de Hoy y Graemsay.Utilizando drones Speedbird Aero DLV-2 capaces de transportar hasta 6 kilogramos, el servicio permitirá evitar los obstáculos habituales como cancelaciones climáticas, mareas y horarios inflexibles.La iniciativa es fruto de una colaboración conjunta entre Royal Mail y Skyports Drone Services yLa operación, conocida como Orkney I-Port, podría continuar de manera permanente si resulta eficaz, consignaron los principales medios británicos.La entrega de correspondencia mediante el uso de drones no es una idea nueva para Royal Mail, quedurante algún tiempo.Las pruebas incluyeron entregas desde el continente de Cornualles hasta las Islas Sorlingas, y la entrega de correspondencia a un faro remoto en la isla de Mull.Chris Paxton, jefe de pruebas de drones en Royal Mail, destacó que los aviones no tripulados eléctricos también contribuirán a los esfuerzos de la compañía para reducir sus emisiones de carbono.La financiación del proyecto provino del Fondo de Innovación de Carga del Departamento de Transporte.Además, según la empresa de correos, los beneficios en términos de velocidad y conveniencia,Con una red de más de 90.000 carteros, Royal Mail ya tiene las emisiones de CO2e reportadas más bajas por paquete entre las principales empresas de entrega del Reino Unido.En ese sentido, la incorporación de vehículos de bajas emisiones, como los UAV, contribuirá a cumplir los objetivos de Royal Mail de ofrecer un futuro más limpio.Otros competidores en el mercado de entrega también están explorando la entrega por aire, entre ellos Amazon en partes de los EEUU.Sin embargo,