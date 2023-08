Quintela apuntó contra los dirigentes porteños de JxC: "Algunos tienen una mirada muy sesgada"

Ricardo Quintela, apuntó contra la dirigencia porteña. Foto: Twitter.

“No tengo nada contra Juntos por el Cambio, aunque tengo cierto resquemor contra algunas de sus propuestas. Algunos dirigentes de la Capital tienen una mirada muy sesgada y la tienen que ampliar" Ricardo Quintela

El gobernador cargó también contra los magistrados: “Lo más antirrepublicano son los jueces. Son los únicos vitalicios, no se los puede remover, no pagan ganancias”

El gobernador de La Rioja,de Juntos por el Cambio (JxC) al señalar que “algunos tienen una mirada muy sesgada” y remarcó que “es fácil gobernar una ciudad rica como la Capital Federal”, pero tomó distancia de la postura del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, quien usó el calificativo "pituquitos de Recoleta".“No tengo nada contra Juntos por el Cambio, aunque tengo cierto resquemor contra algunas de sus propuestas. Algunos dirigentes de la Capital tienen una mirada muy sesgada y la tienen que ampliar", afirmó Quintela en declaraciones a radio Futurock FM.El mandatario riojano profundizó:, lo difícil es gobernar ciudades como las nuestras"Sin embargo, Quintela se diferenció de declaraciones de Llaryora al señalar: “Yo no los calificaría –a la oposición porteña- de 'pituquitos de Recoleta', pero es verdad que hay una matriz histórica en la que hemos perdido los federales y ganaron los unitarios”.Días atrás,, de que nos venga a explicar qué hacer y cómo hacer los pituquitos de Recoleta”.Quintela también cargó contra los medios de comunicación con sede central en la ciudad de Buenos Aires “Hay medios que tratan de descalificar permanentemente la labor de los gobernadores del interior país”.Por otra parte,, que comenzó la semana pasada en La Rioja.En ese marco, adelantó que se prevé que “los convencionales constituyentes discutan, debatan” y “cualquier sesgo de inconstitucionalidad será declarado inconstitucional, no hay que tener miedo al debate”.Los 36 convencionales que tratarán la reforma de la actual Constitución provincial -que rige desde 1986- quedaron distribuidos en 27 de Unión por la Patria, 8 de Juntos por el Cambio y uno del partido Lealtad y Dignidad, y será la cuarta vez que se modifique la carta magna local.Respecto a la penalización a los mensajes de odio en la reforma,, aunque remarcó que “la libertad de expresión está resguardada, pero muchas veces no está en vigencia el derecho a réplica cuando hay información no veraz”.Durante la entrevista radial, el gobernador cargó también contra los magistrados: “Lo más antirrepublicano son los jueces. Son los únicos vitalicios, no se los puede remover, no pagan ganancias”.