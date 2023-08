Nuevos aumentos en las tarifas de Edesur y Edenor

Los residenciales del nivel 1 tendrán un incremento en promedio del 5,5%.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio a conocer los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur, quey sí para el segmento de consumo más alto, de 5,5% en promedio.La medida se estableció a través de las resoluciones 573/2023 y 574/2023 publicadas este martes en el Boletín Oficial.A partir de la actualización del precio estacional para el mercado mayorista que la Secretaría de Energía determinó la semana pasada a través de la resolución 612/2023, el ENRE aplicó los nuevos cuadros tarifarios en los cuales los usuarios residenciales de los niveles 2 y 3 (hasta 400 kilovatios hora por mes subsidiados) no tendrán modificaciones.Mientras queDe todos modos, como la misma resolución de Energía estableció a partir de hoy en $ 717 por megavatio hora, el valor del gravamen destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), en las facturas del nivel 2 se traducirá en un incremento de 2% promedio.Igualmente estos usuarios pagarán en promedio un 69% menos que los del nivel 1, y los del nivel 3 abonarán en promedio un 63% menos que los del 1, siendo este porcentaje decreciente en la medida que aumentan los consumos hasta llegar al 12% promedio.En el caso de los- para uso no residencial- habrá un incremento de 6% en promedio para la categoría G1, mientras los G2 y G3 aumentan en promedio 8% y 9%, en ambas distribuidoras.También dentro de este segmento, que abarca a, los usuarios T2 aumentan en promedio un 9% para los de Edenor y un 10% para los de Edesur.Mientras que los T3 baja y media tensión aumentan en promedio entre 10% y 13% (Edenor) y 11% y 14% (Edesur).Por su parte, losen baja tensión se mantienen igual en Edenor pero en media tensión disminuyen un 1%, misma magnitud con la que se reducen los valores para ambos segmentos en Edesur.El Interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, les ordenó a las distribuidoras Edenor y Edesur qtarifaria de las personas usuarias en las facturas del servicio de energía eléctrica.Lo hizo a través de las mismas resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, donde se difundieron los nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Martello determinó en relación con la información sobre el nivel de segmentación tarifaria (N1-N2-N3) aplicado en las facturas del servicio eléctrico, que la misma deberá ser “clara, legible, y estar ubicada para su fácil identificación, con el mismo o mayor tamaño de tipografía que el utilizado para la categorización del mismo”.“Firmé dos resoluciones para instruir a Edenor y Edesur a mejorar la identificación del nivel de segmentación tarifaria en sus facturas”, indicó Martello en Twitter.Destacó que “el cambio de diseño apunta a que los usuarios residenciales corroboren con mayor facilidad el nivel de subsidio que se les aplicó en el período liquidado”.En ese sentido, sostuvo que “esto permitirá que quien observe alguna discrepancia entre el nivel asignado y su situación socio-económica pueda, si no lo hizo todavía, anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), y si ya se inscribió, solicitar un cambio de categoría o una evaluación de su caso”.