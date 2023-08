Drones presuntamente ucranianos volvieron a atacar Moscú y a barcos rusos en el mar Negro

Continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: AFP.

En Ucrania, el gobernador de la provincia oriental de Jarkov dijo que Rusia atacó la noche del lunes la capital provincial, Jarkov, con varios drones

Los ataques en Belgorod forman parte de la contraofensiva lanzada en junio por Ucrania, con armas entregadas por países de la OTAN, para recuperar los territorios ocupados por Rusia

navales contra buques patrulleros rusos en el mar Negro, horas después de denunciar otro bombardeo contra Moscú de aviones no tripulados enviados por Ucrania que alcanzó el mismo edificio dañado por otro dron días atrás.El Gobierno ruso afirma que la ola de ataques contra la región de la capital de Rusia refleja la "desesperación" de Ucrania ante el fracaso de una contraofensiva lanzada en junio para intentar recuperar territorios ucranianos ocupados por Rusia desde su invasión de febrero de 2022.El presidente ucraniano, Volodimirgradualmente al territorio ruso", aunque no llegó a reivindicar los ataques con drones.En Ucrania, el gobernador de la provincia oriental de Jarkov dijo que Rusia atacó la noche del lunes la capital provincial, Jarkov, con varios drones, incluyendo uno que impactó en un edificio residencial de tres pisos ubicado dentro de una institución educativa.El dron destruyó los dos pisos superiores y el techo, aunque no había gente en el edificio en ese momento, dijo el gobernador Oleg Siniehubov.y dañaron parcialmente un edificio de dos pisos, dijo el gobernador, que agregó que un guardia de seguridad resultó herido en ese ataque, informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.Fuerzas rusas bombardearon por segundo día seguido la sureña ciudad ucraniana de Jerson, donde alcanzaron una instalación médica y provocaron la muerte de un doctor y heridas a una enfermera, dijo el gobernador de la provincia de Jerson, Roman Mrochko.En Rusia,a las afueras de Moscú en horas de la madrugada y que inhabilitó otro que se estrelló contra un rascacielos en el distrito comercial de la capital rusa, dañando la fachada del edificio, donde están las sede de varios ministerios.El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, dijo que el dron chocó contra el mismo edificio que había resultado dañado en un ataque similar el domingo pasado.El edificio, conocido como IQ-Quarter, está ubicado a unos 7 kilómetros del Kremlin y alberga varios organismo oficiales, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Económico y Comunicaciones y el de Industria y Comercio.El ataque no dejó víctimas, dijo Sobianin.Consultado sobre cuán protegida está la capital rusa, el vocero del presidente ruso, Vladimir Putin, derivó la pregunta al Ministerio de Defensa."La amenaza existe y se están tomando medidas", dijo el vocero, Dmitri Peskov.Sobianin dijo que dron golpeó en el piso 21 del edificio.Fotos del rascacielos mostraban que faltaban paneles de cristal de varias ventanas.Una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Económico dijo a la agencia de noticias rusas Interfax que el personal de la cartera hizo trabajo remoto mientrasMijailo Podoliak, un asesor de Zelenski, dijo por la red social X que Moscú "se está acostumbrando rápidamente a la guerra, que pronto se desplazará al territorio de los 'autores de la guerra' para cobrar todas sus deudas", aunque no reivindicó el ataque.Por otra parte,navales contra sus patrulleras en el mar Negro durante la noche del lunes. La zona vive tensiones desde que Rusia se retiró del acuerdo de exportación de cereales, el mes pasado. Según el Ministerio de Defensa ruso, los tres aparatos fueron destruidos.Los ataques a la capital rusa y sus alrededores se han multiplicado desde principios de año, y en mayo uno de ellos incluso alcanzó el Kremlin.También hubo varios ataques contra la península de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia, que afectaron a puentes clave para el suministro de las fuerzas rusas que luchan contra Ucrania.En la región rusa de Belgorod, vecina de Ucrania, el gobernador dijo que la zona volvió a ser atacada con artillería por el Ejército ucraniano.lanzada en junio por Ucrania, con armas entregadas por países de la OTAN, para recuperar los territorios ocupados por Rusia.Pero los avances hasta ahora han sido muy lentos porque el Ejército ucraniano se enfrenta a líneas defensivas rusas, formadas por trincheras, trampas antitanque y campos de minas.El presidenteEl lunes, el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, dijo que Rusia sigue intensificando sus bombardeos y, la madrugada del lunes, Krivói Rog, la ciudad natal del presidente ucraniano, en el centro del país, fue blanco de dos misiles rusos.Uno de ellos destruyó parte de un edificio y mató a seis personas, incluida una niña de 10 años y su madre, además de dejar 75 heridos.