Por los fuertes vientos, suspendieron las clases en las escuelas de la costa atlántica del Chubut

Fuertes vientos en Chubut obligaron a suspender clases. / Foto: Twitter.

El alerta meteorológico se dicta 48 horas después del grave temporal de viento que afectó a Comodoro Rivadavia

Para evitar daños personales, recomendaron "evitar salir de las viviendas en caso de no ser necesario, no resguardarse en lugares cercanos a árboles, paredones y postes

El Ministerio de Educación de Chubut anunció que "debido a la alerta roja declarada por elque tendrá lugar en la región, quedan suspendidas las clases este martes 1 de agosto en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Rawson y Camarones".La medida se suma al anuncio hecho con anterioridad de suspender el dictado de clases en los departamentos de Escalante, Sarmiento y Río Senguer, sobre el sur de esa provincia patagónica.Se estima que el temporal de viento, que comenzó a incrementar su intensidad la noche del lunes, permanezca durante la jornada de este martes y amaine en horas de la noche.Según el comunicado oficial de la cartera educativa,ubicadas sobre la costa atlántica en los niveles inicial, primario, secundario y superior "a fin de mantener el orden y la seguridad de toda la comunidad".La decisión se tomó en base al informe meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé para este martes vientos fuertes con ráfagas que pueden superar los 150 kilómetros por hora.de viento que afectó a Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada del Chubut, donde se provocaron destrozos en la planta urbana, daños de cartelería, caída de árboles y el vuelco de un camión, aunque no se reportaron daños materiales.El Ministerio de Educación de Chubut informó que se evaluará la situación durante el transcurso de este martes para determinar la reanudación o no de las clases el miércoles 2 de agosto, por lo que "se solicita a los padres y alumnos estar atentos a las novedades que se difundan por los medios oficiales".Para evitar daños personales, la dirección de Defensa Civil dio a conocer recomendaciones entre las que figuran "evitar salir de las viviendas en caso de no ser necesario, no resguardarse en lugares cercanos a árboles, paredones y postes (sobre todo de energía) y conducir con extrema precaución y sólo si es necesario".