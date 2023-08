Francisco Ayala y una serie de videos para reflexionar sobre la moda

Ayala abordará el costado social de la moda en los videos. /Foto: Lara Sartor.

La moda puede volverse un mandato agobiante o una oportunidad de afirmar la propia identidad.A nivel sectorial involucra a empresas atomizadas compitiendo por correr tras las tendencias europeas, o un esfuerzo mancomunado para reivindicar los materiales y oficios de las culturas ancestrales.Para recorrer el sendero hacia una moda en armonía con el planeta, que reivindique las tradiciones locales y la personalidad de quien elige una prenda, desde esta semana el diseñador Francisco Ayala, titular de la Cámara Argentina de la Moda, realizará para la Agencia Télam la serie de videos “¿Pasado de moda?”.“La idea es abordar el tema de la moda desde un lugar que no es el hegemónico tiene una agenda que ni siquiera le sirve a la industria del sector- explica Ayala. Y completa:En ese sentido, a lo largo de los videos Ayala, que además de Diseño estudió Publicidad y Filosofía, impulsa un profundo cambio cultural: “Tenemos que pararnos en otro lugar. No hablar de moda como lo que viene de afuera. Pensar en lo que tenemos en la Argentina, en los materiales, en los procesos, en las capacidades y las tradiciones artesanales”.“Tenemos la lana más fina del mundo. Podemos competir desde un lugar estratégico con los camélidos que son únicos”, ejemplifica el diseñador que incorpora este tipo de materiales, al igual que guardas provenientes de las culturas indígenas del territorio nacional en sus colecciones. “No es solo la materialidad desde los telares y las técnicas, es también una cuestión ideológica, una reivindicación de esas culturas”, argumenta Ayala, quien , desde la Cámara que preside apunta al desarrollo de las potencialidades del diseño en todas las regiones del país.A la hora de enumerar las tendencias que buscan armonizar la moda con la naturaleza y que repasará en sus videos, el diseñador menciona la “sostenibilidad”, como un camino virtuoso que apunte a la trazabilidad, a la posibilidad de que el consumidor conozca el origen de los materiales, los procesos que atravesó cada prenda. También menciona el concepto de “nuevo lujo” que busca prescindir de la ostentación. “El nuevo lujo respeta lo artesanal y el protege al medio ambiente”, sintetiza.Precisamente,y, según el último informe de la Global Fashion Agenda, otras 92 millones de toneladas son tiradas a la basura, lo que convierte a la industria de la moda en la segunda más contaminante del planeta.Pero Ayala menciona otros temas que tocará el material que hará para Télam: la belleza no hegemónica y el auge de las modelos “silver” que representan a un público más amplio, y la historia de ciertas prendas emblemáticas como el poncho con el que San Martín cruzó los Andes para liberar a Chile y a Perú.