En rechazo al asbesto, metrodelegados paralizan el subte y el Premetro

Todas las líneas serán afectadas por el paro del martes y el jueves. (Foto: Daniel Dabove)

Estamos exigiendo que se reduzca la semana laboral porque está demostrado que, a menor exposición, menos riesgo de enfermarse"

Es peligroso el subte de la ciudad para lxs trabajadorxs? Jorge Pacci, Juan Palmisciano y Jorge Bisquert fallecieron en 2021 debido a la exposición a las fibras de asbesto que AUN HAY en el lugar donde trabajaban: el subte. Abro hilo para demostrar las MENTIRAS de @manlop pic.twitter.com/w9vdupbewc — Beto Pianelli (@pbetito) July 30, 2023

Las líneas de subte y el Premetropor una nueva huelga de los metrodelegados agrupados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), como parte del plan de lucha en demanda de una mesa de diálogo con el Gobierno porteño y la empresa Emova para discutir laEn tanto,Emova manifestó su "repudio" por las medidas de fuerza que el gremio del sector viene aplicando en su prolongado plan de lucha.La AGTSyP reiteró en un comunicado su pedido de "reducción de la semana laboral" para disminuir la exposición al asbesto, un mineral cancerígeno presente en las formaciones del subte."Seguimos reclamando que retiren todo el asbesto del subte y que cumplan con el fallo de la Justicia porteña que obliga a Emova, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (BASE) y al Gobierno de la Ciudad a hacerlo y a poner bajo vigilancia médica a todos los trabajadores", indicó Andrea Salmini, vocera de los metrodelegados.La dirigente señaló que el Gobierno porteño "no los convocó en los 4 meses" que llevan de protesta y reclamó que "no dilaten más la mesa de diálogo porque, mientras dilatan, tres trabajadores han fallecido, 87 están afectados, seis tienen cáncer y 2.150 están bajo vigilancia médica".A la vez, criticó a la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y la responsabilizó de no tener "un plan desasbestización"."Los procesos de desasbestizado se hicieron solo gracias a que nosotros presentamos más de 1.200 denuncias", indicaron los metrodelegados en un comunicado."La pelea que estamos dando es en defensa de la vida y de nuestra salud, la de nuestras familias y la de todos los usuarios que utilizan el subte. Estamos exigiendo que se reduzca la semana laboral porque está demostrado que, a menor exposición, menos riesgo de enfermarse", destacó el comunicado.y enfatizó que esto "profundiza los inconvenientes para quienes necesitan movilizarse en la Ciudad"."La empresa continúa manifestando que la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar la operación de la red de subte", reafirmó.La empresa prestataria del servicio señaló que se hicieronE indicó que el subte "cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos".