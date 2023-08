Nicolás Petro se declaró inocente pero ofreció colaborar con la justicia

Gustavo Petro, presidente de colombia / Foto: Victor Carreira.

Después del receso y de una charla con Burgos, entre lágrimas, según reportaron medios bogotanos, Nicolás Petro aseguró que decidió "iniciar un proceso de colaboración".

La ratificación de cargos de la Fiscalía fue ante el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías de Bogotá.

Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro,en la causa que es investigado por el posible delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pese a que inicialmenteEsto abre una nueva instancia que podría dejarlo en algún régimen de semilibertad o generarle rebajas en una eventual condena.Tras la audiencia en la que la Fiscalía le formalizó los cargos a él y a su expareja Daysuris Vasquez,que había hecho el fiscal Mario Burgos.Detenido desde el sábado, el político de 37 añosque hizo en su contra el ente investigador durante la audiencia de imputación."Me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia", dijo,.La prensa local señala que en esa conversacióndel 50% en una posible condena.“Quiero anunciar a Colombia que hemos decididodonde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en mi camino. Muchas gracias señor juez”, señaló entonces Nicolás Petro.Antes, la Fiscalía había cumplido el paso formal de imputarle los cargos, en el caso del hijo del presidente, por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito."No cabe duda que usted está inmerso en la conducta dede servidor público, tal como regla el artículo 412", dijo Burgos durante una audiencia en la que, la expareja del diputado.Según el obligado paso formal, cuando a ambos se les preguntó si aceptaban los cargos,El hijo de Petrodel ahora gobernante Pacto Histórico del narcotraficante Samuel Santander, alias El Hombre Marlboro, y del empresario Alfonso Hilsaca, quien rechazó antes las acusaciones.Según su exmujer, el mandatario no sabía de esos movimientos y Nicolás se quedó con el dinero para darse una vida de lujos.En marzo, después de que se conocieran las acusaciones,El fiscal detalló hoy que un total de 1.053 millones de pesos (268.000 dólares) son "producto de un"."No son el resultado de su trabajo, sino de los ingresos clandestinos de dinero desde 2021 hasta finales de 2022", explicó.Además, Burgos indicó que Vásquez, quien según la Fiscalía también incurrió en delitos de lavado de capitales y violación de datos personales, actuó como administradora del dinero que entraba.El fiscal también subrayó que-como tráfico de influencias- en la trama que involucra tanto al hijo de Petro como a Vásquez, quien también reiteró su voluntad de colaborar con la justicia, según recogió el diario El Tiempo.Burgos afirmó en el inicio de su alegato -- que Petro y Vásquez "a partir de este momento van a quedar formalmente vinculados a un proceso penal en su contra".De la audiencia participaron además la procuradora Beatriz Nieves Caballero y los abogados defensores Juan Trujillo y David Teleki (Petro) y Paul David Zabala Aguilar (Vasquez).En los fundamentos de la acusación al hijo del presidente, Burgos sostuvo que para justificar los gastos que tuvo en los últimos tiempos,(unos 51.000 dólares), cuando en verdad ganaba unos 13 millones (3.300 dólares)."Creo que todos nos haríamos hacer elegir como diputados… ¡200 millones de pesos, por favor! Señor Nicolás, usted no cuenta con otra actividad económica que le genere ingresos. Ninguna. De hecho, señor Nicolás, en sus declaraciones de renta presentadas para 2020 y 2021 enunció tener únicamente rentas derivadas de su trabajo como diputado por la Asamblea del Atlántico, con un patrimonio para el 2020 de 52.800.000 pesos", dijo el fiscal.El funcionario judicial, que deberá ser decidida por la tarde por el juez.Nicolás Petro y Vásquez fueron detenidosApenas conocida la noticia,"Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley", escribió en Twitter."A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", manifestó y agregó: "Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso".