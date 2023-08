Docentes secundarios de Jujuy cumplen medidas de fuerza ante la falta de paritarias

Los profesores secundarios de Jujuy realizan un paro de 48 horas por mejores salarios y marcharon para protestar contra la reforma constitucional / Foto: Edgardo Valera.

que llevan adelante ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno provincial para discutir aumentos salariales.Los educadores agrupados en el Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems) enfilaron por las calles de la capital jujeñacontra la reforma constitucional provincial que desató una serie de protestas desde el 20 de junio último.que "tuvo un acatamiento de entre el 80 y 90%", dijo a Télam Mercedes Sosa, secretaria general del Cedems, quien afirmó que aún no fueron convocados por el Gobierno jujeño a retomar la discusión paritaria.La dirigente repasó que los motivos de las medidas de fuerza obedece a ladebido a que la reunión del pasado 13 de julio no hubo una contraoferta ni tampoco se cumplió con el llamado durante el receso invernal".En ese marco detalló que graciaspara el docente que recién se inicia, pero la canasta básica en la actualidad alcanza los 235.000 pesos".A la situación salarial y laboral se suma quelas cuales se les apuntó en el marco de diversas protestas."Es evidentey más ahora con la reforma constitucional en vigencia que deja en evidencia que la protesta se está criminalizando, que es algo que veníamos denunciando hace mucho tiempo", sostuvo Sosa.Tanto los reclamos salariales y laborales no son ajenos al rechazo a la reforma parcial del texto normativo jujeño,Sobre ese punto la gremialista repudióporque no todas las empresas de transporte garantizan un servicio de trasbordo".Además, criticó que no se formalizópor lo que desde el sindicato se realizó una presentación ante las autoridades de la cartera educativa para evitar que se perjudique al docente "en su régimen de licencia para justificar sus tardanzas o ausencias en los establecimientos".que persiste en la provincia en los últimos 45 días y señalan como principal responsable al gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales.