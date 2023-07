El debate sobre sexualidad e inclusión marcó el inicio del Foro Mundial de Discapacidad

Alberto Fernández sostuvo que "no hay mejor plata invertida por el Estado" que la destinada a la inclusión / Foto Pablo Caprarulo

, sostuvo este lunes la psicóloga y sexóloga clínica Analía Nilda Lacquaniti, al participar en Chaco de lquien además señaló que esto “es un elemento importante de la autodeterminación de esas personas, y no simplemente la genitalidad”, .Lacquaniti disertó en el panel “Sexualizando la discapacidad. Nuevas Miradas bajo la luz del enfoque de género”, donde trabajó sobre tres ejes de reflexión: la conexión con uno mismo, con el cuerpo y con el otro.“Desde este cambio de mirada, podemos ver que las personas con discapacidad también son seres sexuales y que esta dimensión de su vida se trata de evitar, suspender, capaz reprimir, y no se la toma como un valor”, sostuvo Lacquaniti.La educadora sexual explicó que busca en estas charlas que "las familias y los educadores puedan comprender que la sexualidad es un elemento importante de la autodeterminación de esas personas, y no simplemente la genitalidad o un ejercicio de descarga”.Lasquanti explicó que, a partir de esta transformación en la mirada de la vida sexual de una persona discapacitada en la entrevista de ingreso a un centro educativo o institución, también se puede preguntar sobre esta dimensión, que actualmente se encuentra invisible, y plantear esta fase como una temática.“Desde mi formación con la diversidad sexogenérica, una de las cuestiones que vengo viendo es que tanto las personas del colectivo con diversidad sexual como las personas del colectivo con diversidad funcional han vivido historias muy similares de exclusión y de estigma”, comentó Lacquaniti.“Con la extensión de la expectativa de vida, que también impacta en las personas con discapacidad, vemos que viven más y son jóvenes y adultos que merecen vivir una vida integral como cualquiera y eso también incluye la sexualidad, en todas sus dimensiones”, añadió.La psicóloga sintetizó quey, para los profesionales que acompañan, generar herramientas y espacios que permitan vivir esta dimensión de su persona.En otro de los paneles denominado "La Educación Necesaria: Inclusión y Atención a la Diversidad”,, presidente del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios (Comau), destacó que lo fundamental es “cambiar la mirada y mirar a la persona con discapacidad por lo que es capaz de hacer y olvidarnos de lo que no puede”.El catedrático remarcó que “hay que cambiar la mirada de la sociedad” y educar desde la familia y los espacios educativos con el potencial de desarrollo de la persona con discapacidad.Además, dijo que el rol de las familias e instituciones “Terré Camacho remarcó que la actitud general “debe ser acompañar, no ayudar”, a partir de un proceso educativo que revolucione la forma en que se enseña y aprende hoy.En ese sentido, explicó que las escuelas están atravesadas por cuatro problemas: primero, hay que cambiar el currículo con el que se educa, “con contenidos que realmente hablen de una escuela inclusiva”, enumeró.En segundo lugar, Terré Camacho remarcó el rol de la tecnología: pensar y aplicar los dispositivos tecnológicos como un recurso a disposición de la discapacidad.En tercer lugar, rEl educador cubano finalmente dijo que “educar e incluir es una obra de infinito amor; y éste debe ser el dispositivo permanente para encontrarnos con la discapacidad, sus familias y convertirnos en una sociedad que sostiene, es equitativa; nos iguala y nos diferencia”.En relación a este punto, Terré Camacho destacó que el Chaco fue declarado un polo mundial de la discapacidad, “donde hace 14 años se piensa y comparten experiencias de escuelas que están en transición hacia modelos inclusivos”.El Congreso, que se realiza desde 2011, continuará mañana, y miércoles en Resistencia, el jueves en Charata (Asociación Española) y el viernes en General José de San Martin (Asociación Española) con la participación de 4.500 inscriptos a conferencias, foros de intercambio y paneles de expositores provinciales, nacionales y de 15 países.En tanto, el presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich),, destacó que “es un orgullo decir que hoy en la provincia estamos brindando atención a las personas con discapacidad en todo el trayecto de su vida”.“Hay muchas personas con discapacidad que están iniciándose a nivel universitario, gracias a la militancia de las familias y las transformaciones que se dan en el espacio educativo; tenemos estudiantes con alteraciones mentales cursando carreras de ciencias en la Universidad Tecnológica Nacional; personas sordas en la Facultad de Artes y personas ciegas en Derecho”, destacó Lorenzo.Respecto de la asistencia que brinda este organismo provincial, Lorenzo comentó que e“Gracias a que la discapacidad es un eje fundamental de esta gestión se entregaron más 25 mil ayudas técnicas como sillas de ruedas especiales, audífonos, equipamiento; y más de 140 viviendas adaptadas en el interior y 100 mejoras habitacionales para el Gran Resistencia”, enumeró el funcionario.La apertura del Congreso estuvo a cargo del presidentejunto con el gobernador del Chaco,Fernández remarcó que “no hay mejor plata invertida por el Estado que la que sirve para incluir a hermanos y hermanas a la comunidad y darle mejores condiciones de vida a aquellos que lo están reclamando”.