Declararon procedente la extradición a Chile de Facundo Jones Huala

Jones Huala, si se cumple la extradición, deberá cumplir un año y ocho meses de condena en Chile para recuperar la libertad / Foto: Alejandra Bertoliche.

que había sido solicitada por el Estado chileno, al dar lectura a resolución en una videconferencia que se extendió durante una hora y media.Jones HualaTras conocerse la decisión de la Justicia, sus defensores -los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares- anunciaron que apelarán la decisión.Con esta disposición, la Justicia federalcuyo Poder Judicial requiere la extradición de Jones Huala a los efectos de que cumpla con el año, cuatro meses y 17 días que le restan de una pena que se le había impuesto por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego.Esa sentencia fue emitida porVillanueva, quien subroga en el Juzgado federal de Barilocheleyó los fundamentos de la resolución en una videoconferencia que se prolongó durante una hora y media.En la videoconferenciacomo también su defensa y el fiscal de la causa, así como miembros de organismos de derechos humanos, representantes de comunidades del pueblo mapuche y medios de prensa.En su pronunciamiento, Villanueva dispuso quepara concretar la extradición y además señaló que en el juicio se garantizaron todos los derechos de defensa del condenado.Además, desestimó que el juicio de extradición impulsado por la Justicia chilenaTambién planteó que no existe evidencia de que, durante el tiempo que Jones Huala pasó detenido en Chile,Sobre este punto, el abogado Franquet había señalado que su defendidoEl 'lonko' (jefe de un grupo de familias o comunidades)luego de que un tribunal intermedio le concediera la prisión domiciliaria.A los pocos días,pero Jones Huala no regresó al presidio de la localidad de Temuco.Por el contrario, cruzó la frontera por un paso no habilitadohasta que fue detenido el 30 de enero en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.Tras conocerse su detención, la Justicia de Chile y el ministerio de Relaciones Exteriores de ese paísDurante la audiencia de esta tarde, el juez Villanuevapequeña estancia, término que se utiliza en Chile) de Pisu Pisué (ocurrido en 2013), por el cual Jones Huala fue sentenciado en Chile, y enumeró extensa jurisprudencia y de cooperación internacional a favor del instituto de la extradición.El magistrado manifestó que en este caso se da una "particular circunstancia" ya queSe refirió así al proceso de extradición previo,en el que también le tocó intervenir como juez."Como los pedidos son similares,, dijo, y para argumentar su resolución consideró que esos fundamentos "mantienen su vigencia".Durante la audiencia que se realizó por la plataforma Zoom intervino únicamente el juez, quien leyó la resoluciónEn la jornada anterior del juicio, que tuvo lugar el jueves pasado pero de manera presencial,y llevarán el caso a la Corte Suprema.Tal como informó Télam, en la audiencias preliminaresambos integrantes de La Gremial de Abogados.A partir de una consulta de esta agencia, Soares anticipó el jueves pasado queque se llevará ante la Cámara de Casación y, posiblemente, con posterioridad ante la Corte Suprema de Justicia.En caso que el máximo tribunal conceda la extradición solicitada por Chile,para el cumplimiento de la pena que está pendiente.