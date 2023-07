¿Qué dijo Edinson Cavani en su presentación como jugador de Boca?

Foto: ImagenVideo

La flamante incorporación de Boca Juniors, el delantero uruguayo Edinson Cavani, manifestó hoy que no sabe si podrá jugar el próximo miércoles ante Nacional en Montevideo por la ida de octavos de final de la Libertadores, debido a que todavía no habló "con el cuerpo técnico", aunque no descartó esa posibilidad.

Cavani habló durante la conferencia de prensa de presentación que ofreció esta noche en la Bombonera.

"Cuando fui a la clínica, pensé que era un lugar para hinchas. Me saludaban, me deseaban suerte. Te demuestra lo que es el Mundo Boca. Me pasó algo parecido en Napoli. Voy a prepararme para darlo todo. Para estar a full y recorrer mucho tiempo con esta camiseta".



Pero antes, revisión médica ✅#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/e2F6QYunOj — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 31, 2023

