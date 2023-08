La muerte de Santiago Maldonado: "Estamos cada vez más lejos de la verdad y la justicia"

El cadáver de Santiago fue encontrado 78 días después de su desaparición, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. (Archivo Carlos Brigo)

Sergio Maldonado nunca dejó de pedir justicia para su hermano. (Foto Camila Godoy)

Santiago Maldonado tenía 34 años cuando murió.

La familia de, el artesano de cuya desaparición cuando participaba de un reclamo mapuche, sigue demandando el esclarecimiento de los hechos ante la justicia y teme por el estancamiento de la causa en tanto sigue en manos del, quien la había archivado en 2018.durante un operativo de Gendarmería Nacional para reprimir una protesta de, por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut.en una zona que, tal como denunció la familia Maldonado en reiteradas oportunidades, ya había sido rastrillada en tres ocasiones a través de una búsqueda que incluyó helicópteros, drones y perros rastreadores sin encontrar nada., expresó su preocupación pory porque siga en manos de Lleral, el juez que cerró una investigación plagada de irregularidades en 2018 y que, pese a haber sido recusado varias veces y de haberse inhibido, vuelve a tener el expediente en sus manos por tercera vez."A seis años de la desaparición de Santiago nos encontramos sin ninguna investigación ni avance en la causa habiendo varios imputados por el fiscal, con total impunidad,y sin un juez imparcial que se digne a investigar", fue la síntesis que hizo Maldonado sobre cómo los encuentra este sexto aniversario a él y a su familia.La incertidumbre que sigue atravesando la familia Maldonado se hace evidente en las palabras de Sergio:saber qué pasó con Santiago y qué hicieron con él durante 78 días".Tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que "no hay nada definitivo" en la causa y que por lo tanto debe seguir con el curso de la investigación bajo la carátula que lleva el expediente por desaparición forzada de Santiago,, dijo a Télam que "mientras esté en manos de Lleral son pocas las expectativas de que avance la investigación", en tanto "él mismo ya dijo que no hay nada que investigar".Heredia subrayó quepor su participación en el operativo de represión del 1 de agosto,y señalados por el Ministerio Público Fiscal para que sean sindicados.Se trata del, quienes ya han designado como abogado defensor al mismo representante legal de Echazú, Manuel Barros.Aún se espera una definición por parte de Lleral sobre si citará a comparecer a"Durante todo este tiempo la familia no sólo tiene el dolor de haber perdido a Santiago, sinoy todo el tiempo transcurrido sin respuestas, más todos los agravios que han sufrido como familia", expresó la abogada que trabaja hace 20 años con casos de desaparición forzada.En este sentido, la letrada consideró que lo que tiene este caso en particular es que"Acá hay un partido político que claramente lo tiene como bandera creando ese 'enemigo interno', con su discurso violento y contra todo tipo de manifestación.y hoy vuelve a serlo", opinó Heredia, con "la única diferencia" -añadió- de que la que en aquel entonces era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy se postula como precandidata a presidenta con el mismo discurso "de orden y mano dura".A su hermano "le cuesta imaginar" cómo sería él hoy, pero teniendo en cuenta "cómo entendía las cosas", consideró que "vivía mucho más adelantado de lo que hoy se ve o imagina"."Lo que pasó con Santiago fue una punta de lanza de lo que hoy estamos viendo con todo el avance por la apropiación de los recursos minerales, el crecimiento de una derecha que ya es extrema derecha. La apertura de eso fue Santiago", sostuvo Sergio.Para la abogada de la familia "Santiago es muy especial", un caso que la interpeló desde un lugar personal cuando "comenzó a conocerlo" al tomar la causa."Cuando tuve la oportunidad de empezar a ver lo que él hacía, cómo pensaba, a través de sus dibujos, canciones, poesías, su dulzura, me hizo acordar mucho a uno de mis hijos., su convencimiento que lo hizo poner todo el cuerpo", expresó Heredia.Este martes se cumplen seis años del día en el que Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez.que estuvo desaparecido ni cómo ni cuándo murió y sigue reclamando por verdad y justicia.